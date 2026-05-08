Zaïre-Emery titulaire à place de Koundé à la Coupe du monde : Deschamps a déjà tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Excellent contre le Bayern Munich mercredi soir alors qu'il remplaçait Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense du PSG, Warren Zaïre-Emery continue d'impressionner à un poste qui n'est habituellement pas le sien. De là à l'imaginer titulaire à la place de Jules Koundé à la Coupe du monde ? Didier Deschamps a déjà vendu la mèche.

Après la prestation très impressionnante de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit mercredi soir contre le Bayern Munich, Jérôme Alonzo a milité pour la titularisation du joueur du PSG à la Coupe du monde. « Zaïre-Emery est le meilleur arrière droit français, donc je pense qu'il doit être titulaire à la Coupe du monde. Il a fait une meilleure saison à ce poste que Jules Koundé (...) Je pense que Warren Zaïre-Emery doit être titulaire à la Coupe du monde au poste d'arrière droit », a-t-il confié sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Deschamps voit Zaïre-Emery au milieu ? Mais il semble que Didier Deschamps ne soit pas très chaud à cette idée. « Il a cette capacité à pouvoir être utilisé à droite même si, par le système de jeu offensif du PSG, il ne se retrouve jamais dans un rôle de latéral droit. Tant mieux pour son équipe. Je le considère comme milieu de terrain mais il peut être une option à ce poste. Warren a connu une période un peu moins bien comme ça arrive à d’autres joueurs au cours d’une saison. Il est repassé par la case Espoirs, ça lui a fait du bien, depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous », assurait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse lors du dernier rassemblement.