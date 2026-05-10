Avenir de Pierre Sage au RC Lens : L’annonce qui met déjà fin à tout suspense !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire lors de la réception du FC Nantes (1-0) vendredi, le RC Lens est désormais assuré de terminer à la deuxième place de Ligue 1 et donc de retrouver la Ligue des champions. Un challenge qui excite Pierre Sage, arrivé sur le banc des Sang et Or l’été dernier et qui devrait toujours y être la saison prochaine.

Grâce à un but de son jeune talent Mezian Mesloub, qui disputait ses toutes premières minutes en Ligue 1, le RC Lens a validé sa qualification en Ligue des champions vendredi en s’imposant face au FC Nantes (1-0), officiellement relégué en Ligue 2. Les Sang et Or ont encore une finale de Coupe de France à disputer face à l’OGC Nice le 22 mai prochain, mais Pierre Sage s’est tout de même dit assez satisfait de la saison de son équipe.

Une saison « à la fois heureuse et un peu frustrante » « À la fois heureuse et un peu frustrante, mais on se rend compte aujourd’hui qu’on fait une belle saison et on peut malgré tout être fiers de ça », a confié l’entraîneur du RC Lens dans un entretien accordé à Téléfoot, avant d’être interrogé sur la Ligue des champions et s’il était excité à l’idée de relever ce challenge. « Bien sûr, je pense que c’est complètement mérité au-delà de l’équipe, pour tout le public qui nous a soutenu toute l’année. »