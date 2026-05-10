Avenir de Pierre Sage au RC Lens : L’annonce qui met déjà fin à tout suspense !

Après sa victoire lors de la réception du FC Nantes (1-0) vendredi, le RC Lens est désormais assuré de terminer à la deuxième place de Ligue 1 et donc de retrouver la Ligue des champions. Un challenge qui excite Pierre Sage, arrivé sur le banc des Sang et Or l’été dernier et qui devrait toujours y être la saison prochaine.
Grâce à un but de son jeune talent Mezian Mesloub, qui disputait ses toutes premières minutes en Ligue 1, le RC Lens a validé sa qualification en Ligue des champions vendredi en s’imposant face au FC Nantes (1-0), officiellement relégué en Ligue 2. Les Sang et Or ont encore une finale de Coupe de France à disputer face à l’OGC Nice le 22 mai prochain, mais Pierre Sage s’est tout de même dit assez satisfait de la saison de son équipe.
Une saison « à la fois heureuse et un peu frustrante »
« À la fois heureuse et un peu frustrante, mais on se rend compte aujourd’hui qu’on fait une belle saison et on peut malgré tout être fiers de ça », a confié l’entraîneur du RC Lens dans un entretien accordé à Téléfoot, avant d’être interrogé sur la Ligue des champions et s’il était excité à l’idée de relever ce challenge. « Bien sûr, je pense que c’est complètement mérité au-delà de l’équipe, pour tout le public qui nous a soutenu toute l’année. »
« Il y a beaucoup de choses positives qui laissent à penser qu’on continuera comme ça »
Arrivé l’été dernier, Pierre Sage s’est engagé jusqu’en 2028 avec le RC Lens, où il se voit toujours la saison prochaine, même s’il sait rien n’est figé dans le football : « Il y a de grandes chances, oui. Car le contrat court encore sur deux années, maintenant, vous savez qu’on est dans un milieu où tout bouge très vite, je l’ai appris à mes dépens la saison dernière. Il y a beaucoup de choses positives qui laissent à penser qu’on continuera comme ça. »