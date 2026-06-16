Mercato - Real Madrid : Le premier transfert de José Mourinho est déjà validé, «c’est une bonne affaire»

Alors que personne ne s’y attendait, le Real Madrid a officialisé lundi le transfert de Marc Cucurella en provenance de Chelsea, dans le cadre d’une opération estimée à 60M€. Une bonne affaire, selon l’ancien madrilène Michel Salgado, qui estime que la Casa Blanca doit retrouver un « noyau un peu plus espagnol ».
Quelques jours après l’officialisation du retour de José Mourinho, le Real Madrid a annoncé lundi l’arrivée de sa première recrue de l’été : Marc Cucurella (27 ans). Passé par le centre de formation du FC Barcelone, l’international espagnol (25 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2032 avec la Casa Blanca, qui a dépensé un montant estimé à 60M€ pour s’attacher ses services.
« C’est actuellement l’un des arrières gauches les plus en vue au monde »
« Il ne fait aucun doute que le recrutement de Cucurella est une bonne affaire pour le Real Madrid à bien des égards. Pour moi, c’est actuellement l’un des arrières gauches les plus en vue au monde », a confié Michel Salgado, joueur du Real Madrid de 1999 à 2009, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « Il a déjà acquis une expérience de haut niveau à Chelsea, en Ligue des champions et dans toutes les grandes compétitions. Il est espagnol et je pense que c’est également important, d’une certaine manière, que le Real Madrid retrouve un noyau un peu plus espagnol. Et ce n’est pas pour écarter d’autres profils. C’est simplement que, au final, dans une équipe de son pays, on a besoin d’un groupe de joueurs solides dans le vestiaire pour avoir cette personnalité. »
« Si tu viens de signer au Real Madrid, c'est le plus beau moment de ta vie »
« Du point de vue du joueur, je pense que cela peut avoir un effet positif. Car si tu viens de signer au Real Madrid, c'est le plus beau moment de ta vie. Cela implique davantage de joie que de nervosité. Au contraire. C’est une mise en valeur de ce que tu es en tant que personne et en tant que joueur. L’annonce a été faite le jour du match, mais elle aurait tout aussi bien pu l’être demain ou dans deux jours », a ajouté Michel Salgado, alors que le transfert de Marc Cucurella a été officialisé quelques heures avant les débuts de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 face au Cap-Vert (0-0). « Le Real Madrid, Barcelone ou n’importe quelle autre équipe ne peuvent pas attendre la fin de la Coupe du monde pour recruter et annoncer des joueurs. On ne peut pas attendre la fin de la Coupe du monde pour constituer l’effectif. »