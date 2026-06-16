Mercato - Real Madrid : Le premier transfert de José Mourinho est déjà validé, «c’est une bonne affaire»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que personne ne s’y attendait, le Real Madrid a officialisé lundi le transfert de Marc Cucurella en provenance de Chelsea, dans le cadre d’une opération estimée à 60M€. Une bonne affaire, selon l’ancien madrilène Michel Salgado, qui estime que la Casa Blanca doit retrouver un « noyau un peu plus espagnol ».

Quelques jours après l’officialisation du retour de José Mourinho, le Real Madrid a annoncé lundi l’arrivée de sa première recrue de l’été : Marc Cucurella (27 ans). Passé par le centre de formation du FC Barcelone, l’international espagnol (25 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2032 avec la Casa Blanca, qui a dépensé un montant estimé à 60M€ pour s’attacher ses services.

« C’est actuellement l’un des arrières gauches les plus en vue au monde » « Il ne fait aucun doute que le recrutement de Cucurella est une bonne affaire pour le Real Madrid à bien des égards. Pour moi, c’est actuellement l’un des arrières gauches les plus en vue au monde », a confié Michel Salgado, joueur du Real Madrid de 1999 à 2009, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « Il a déjà acquis une expérience de haut niveau à Chelsea, en Ligue des champions et dans toutes les grandes compétitions. Il est espagnol et je pense que c’est également important, d’une certaine manière, que le Real Madrid retrouve un noyau un peu plus espagnol. Et ce n’est pas pour écarter d’autres profils. C’est simplement que, au final, dans une équipe de son pays, on a besoin d’un groupe de joueurs solides dans le vestiaire pour avoir cette personnalité. »