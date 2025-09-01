Mercato : Coup de théâtre, un attaquant de Ligue 1 recale l'OM !

Axel Cornic

Alors qu’on annonçait un été assez calme, l’Olympique de Marseille a encore une fois été pris dans la folie du mercato. Et si les recrues se sont suivies dans les derniers jours, il semble y avoir également eu des gros échecs pour Medhi Benatia et Pablo Longoria, notamment en attaque.

Après la belle première saison de Roberto De Zerbi, on pensait que l’OM allait pouvoir affronter le mercato sereinement. Seuls quelques ajustements étaient prévus, surtout pour renforcer l’effectif déjà en place. Mais comme souvent à Marseille, rien n’est allé comme prévu…

Encore du changement à l’OM C’est un effet un nouvel été très chaud que l’on a vécu, avec notamment l’énorme cas Adrien Rabiot. Ce dernier a d’ailleurs trouvé une solution pour quitter l’OM, puisqu’il a décidé de s’engager avec l’AC Milan de son ancien mentor Massimiliano Allegri, avec un transfert qui devrait tourner autour des 10M€.