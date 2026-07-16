De Deschamps à Zidane, Zlatan Ibrahimovic vend la mèche : Voilà ce qui attend l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors que les espoirs de l'équipe de France dans cette Coupe du monde étaient élevés avec un nouveau sacre au bout de cette compétition aux 48 nations, les Bleus ont déchanté mardi à Dallas en se faisant éliminer par l'Espagne bien supérieure au collectif de Didier Deschamps. Le sélectionneur vivait sa dernière rencontre à élimination directe de Coupe du monde sur le banc tricolore puisqu'il ne reste plus que la petite finale programmée samedi. Après quoi, l'ère Zinedine Zidane commencera. Zlatan Ibrahimovic a donné un aperçu de cela.

L'épopée de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 s'est arrêtée à une marche de la finale du MetLife Stadium le 19 juillet prochain. En effet, les Bleus ont chuté contre l'Espagne à Dallas mardi soir (0-2) et devront se contenter d'une éventuelle médaille de bronze samedi lors du match de la 3ème place. Didier Deschamps ne terminera pas son aventure de quatorze ans en équipe de France avec une troisième finale de Coupe du monde.

«Les gens pensent que c’est facile» En juin dernier, sur les ondes de Fox Sports chaîne pour laquelle il occupe le rôle de consultant pour ce Mondial 2026, Zlatan Ibrahimovic avait rendu hommage au sélectionneur de l'équipe de France après les deux premières sorties réussies de la sélection tricolore contre le Sénégal et l'Irak (3-1 et 3-0). « Gérer ces stars au sein de cette équipe n’est pas simple. Les gens pensent que c’est facile : ‘toutes ces superstars, il suffit de les aligner sur le terrain et ça marche tout seul’. Non. Il a prouvé, génération après génération, qu’il savait parfaitement gérer tout cela et qu’il a su remporter ces trophées ou se maintenir au plus haut niveau. J’ai un immense respect pour lui ».