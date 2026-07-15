Coupe du monde 2026 - Scandale raciste avec l'équipe de France : Le gros coup de gueule de la ministre des Sports après l'élimination

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la demi-finale de la Coupe du monde opposant la Roja aux Bleus (2-0), Mariano Joy, l’ancien Premier ministre de l’Espagne, avait tenu des propos racistes en évoquant une équipe de France «sans Français». Une sortie condamnée par Marina Ferrari, la ministre des Sports.

En marge de la demi-finale de la Coupe du monde face à la Roja (0-2), l’équipe de France a encore été la cible de propos racistes, cette fois-ci de la part de Mariano Joy, l’ancien Premier ministre de l’Espagne. « Il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a-t-il indiqué dans une tribune publiée sur le site d’El Debate. Des propos condamnés par la ministre des Sports ce jeudi matin.

« Je ne peux que déplorer ce genre de propos qui n'ont rien à faire dans le monde du sport » « Je l'ai mal vécu, comme, je pense, tous les Français. Ce sont des propos absolument déplacés, a réagi Marina Ferrari sur France 2. Depuis quelques semaines, notre équipe de France a subi ces attaques racistes à plusieurs reprises, qui sont venues du Paraguay et tout dernièrement de l'ancien Premier ministre espagnol. Je ne peux que déplorer ce genre de propos qui n'ont rien à faire dans le monde du sport. C'est très insultant. »