Equipe de France : Zlatan Ibrahimovic conseille Zinedine Zidane après l'élimination en Coupe du Monde !

Amadou Diawara

En demi-finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se mesurer à l'Espagne. Et les Bleus se sont inclinés sèchement (2-0). Alors que Zinedine Zidane devrait remplacer Didier Deschamps après le match pour la troisième place, Zlatan Ibrahimovic lui a conseillé d'être un grand manager, et non un grand entraineur pour les Tricolores.

En janvier 2025, Didier Deschamps a lâché une bombe sur son avenir. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde 2026 ; étant en fin de contrat le 31 juillet. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait confié Didier Deschamps.

«Cette équipe n’a pas besoin d’un entraîneur, elle a besoin d’un manager» Malheureusement pour Didier Deschamps, il ne terminera pas en beauté son règne de 14 ans à la tête de l'équipe de France. Battus par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde, les Bleus disputeront le match pour la troisième place ce samedi soir. Avant l'ultime rencontre de Didier Deschamps, Zlatan Ibrahimovic a adressé un conseil à Zinedine Zidane, pressenti pour prendre sa succession en tant que sélectionneur tricolore.