Zaïre-Emery fait comme Mbappé : La grande décision Deschamps pour sa dernière !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son dernier match à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery contre l’Angleterre ce samedi soir. Avec ce choix, le futur ex-sélectionneur des Bleus permet au joueur du Paris SG de rejoindre un cercle très fermé.

Après avoir disputé l’intégralité de l’Euro 2024 sur le banc, Warren Zaïre-Emery a bien cru revivre la même situation aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026. Mais Didier Deschamps avait finalement décidé de lui offrir du temps de jeu lors du quart de finale contre le Maroc. « Je crois qu’il serait titulaire dans toutes les sélections, à part peut-être l’Angleterre. C’est un monstre le mec, s’était enflammé Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée. (…) Il faut qu’ils se tiennent tous prêts. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde mais je fais en sorte qu’ils se sentent tous concernés. » Ce samedi soir, Warren Zaïre-Emery connaît sa première titularisation.

La dernière composition de Deschamps Pour cette petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, Didier Deschamps a décidé de faire tourner. Sept changements sont à signaler dans la composition, avec les titularisations de Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki et Désiré Doué. Déjà présents contre l’Espagne, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Michael Olise et Kylian Mbappé ont conservé leur place dans le onze.