Equipe de France : Zidane a déjà son petit préféré dans le vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va changer de patron. Didier Deschamps s'en est allé depuis la fin de la Coupe du monde 2026 et va laisser sa place à Zinedine Zidane. Le Ballon d'or 98 va bientôt être nommé sélectionneur des Bleus où il retrouvera deux joueurs qui l'ont fait vibrer pendant le Mondial.

Ce n'est plus qu'une question de jours désormais avant de témoigner d'une communication officielle de la part de la Fédération française de football concernant la nomination de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Un contrat qui l'emmènerait jusqu'à la Coupe du monde 2030 avec les Bleus. Pendant un évènement pour la promotion du jeu d'EA Sports FC 27 qui aura Kylian Mbappé sur sa jaquette, Zidane s'est confié sur les joueurs qui ont eu le mérite de le faire « rêver » pendant la Coupe du monde 2026.

«C’était beau de les voir jouer. On peut parler de Yamal, de Olise, de Mbappé» « Il y a tellement de jeunes. Ce sont des joueurs qui ont 20-21 ans et qui jouent comme quand on jouait au quartier. C’est ce qu’on veut voir sur le terrain finalement. C’était beau de les voir jouer. On peut parler de Yamal, de Olise, de Mbappé », a assuré Zinedine Zidane. Le Ballon d'or 98 a, en plus de Kylian Mbappé qu'il connaît depuis des années, un petit faible pour Michael Olise.