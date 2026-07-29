L'EQUIPE du Soir vire quasiment tous ses chroniqueurs : Voilà les recrues qui pourraient les remplacer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, L'EQUIPE du Soir a annoncé le départ de nombreux chroniqueurs, dont certains étaient présents de longue date dans l'émission. Il faut dire que le talk show de La Chaîne L'EQUIPE va connaître un sacré lifting avec un objectif bien précis comme l'a annonce le patron du média Vincent Broussard.

Pour sa dernière de la saison au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, L'EQUIPE du Soir a annoncé des surprises. Et pour cause, Olivier Ménard a fait ses adieux à trois chroniqueurs importants de l'émission. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a lancé le présentateur historique du talk-show de La Chaîne L'EQUIPE avant de révéler que « l'émission va beaucoup changer » à la rentrée.

Une vague de départ est confirmée dans L'EQUIPE du Soir Mais il était toutefois difficile d'imaginer une telle révolution. Et pour cause, ce ne sont pas seulement trois chroniqueurs qui s'en vont, mais c'est bien une vague de départs. En plus de Johan Micoud, Eric Blanc et Régis Testelin, L'EQUIPE du Soir se sépare de Raymond Domenech, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Vincent Broussard, directeur de La Chaîne L'EQUIPE présentait ce choix comme « purement éditorial » qui annonce également auprès de TV Magazine « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».

«Il faut viser la parité» Il faut dire que le médias a une volonté claire pour relancer L'EQUIPE du Soir, en instaurant une parité beaucoup plus importante. « Il faut viser la parité, être très volontariste et j’ai décidé de l’être. Il y a eu trop de beaux discours. Sur la saison, sur les trois quotidiennes, il doit y avoir globalement un équilibre. Dans L’Équipe du Soir par exemple, six mecs autour de la table, ça n’arrivera plus », promettait ainsi Vincent Broussard dans les colonnes de L'EQUIPE. C'est la raison pour laquelle parmi ceux qui restent dans l'émission on retrouve notamment Virginie Sainsily et Pia Clémens, aux côtés de Dave Apadoo, Hugo Guillemet, Vincent Duluc, Ludovic Obraniak et Vikash Dhorasoo.