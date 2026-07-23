L'EQUIPE du Soir change tout et vire une dizaine de chroniqueurs : Voilà les noms de ceux qui s'en vont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison est terminée, en coulisses, L'EQUIPE du Soir s'apprête à connaître de nombreux changements et prépare même une importante révolution. Dans ce contexte, l'émission va se séparer de plusieurs chroniqueurs historiques ce qui entraînera d'autres changements éditoriaux.

En coulisses, les médias préparent déjà la saison prochaine, et c'est notamment le cas de La Chaîne L'EQUIPE qui prépare des changements importants en vue de la rentrée. Et cela concerne essentiellement son émission phare, à savoir L'EQUIPE du Soir. Lundi soir, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, le talk show était à l'antenne pour la dernière fois de la saison et Olivier Ménard a commencé à teaser les premiers changements avec notamment trois départs remarqués. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a confié le présentateur historique de L'EQUIPE du Soir annonçant également que « l'émission va beaucoup changer ».

Valse de départs dans L'EQUIPE du Soir Et Olivier Ménard ne mentait pas. Et pour cause, selon les informations de TV Magazine, la majeure partie des chroniqueurs présents à l'antenne ces dernières années va partir. Le média cite notamment les anciens sportifs Johan Micoud, Raymond Domenech, Eric Blanc, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Régis Testelin, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Une liste qui n'est pas exhaustive et à laquelle pourraient s'ajouter d'autres noms.

Un choix «purement éditorial» Vincent Broussard, directeur de la chaîne, assure auprès de TV Magazine qu'il s'agit d'un choix « purement éditorial », annonçant également « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ». Pour cela, L'EQUIPE du Soir continuera de s'appuyer sur certains chroniqueurs qui conserveront leur place à l'image des deux anciens joueurs Ludovic Obraniak et Vikash Dhorasoo mais également des journalistes Dave Apadoo, Hugo Guillemet, Virginie Sainsily, Pia Clémens et Vincent Duluc. Des petits nouveaux devraient également faire leur apparition à commencer par l’ancienne footballeuse professionnelle Nicole Abar, qui est également la fondatrice de l’association Liberté aux joueuses (L.A.J). A noter en revanche qu'Olivier Ménard ne sera plus accompagné par un président à ses côtés. Un rôle très particulier qui avait notamment été incarné par Didier Roustan. Le journaliste disparu en septembre 2024 est même présenté comme le président à vie de L'EQUIPE du Soir. Un titre qui va prendre une dimension encore plus particulière avec la disparition de ce rôle dans l'émission.