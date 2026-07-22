Lionel Messi - Lamine Yamal : Les coulisses de leur célèbre photo dévoilées des années plus tard 

Alexis Brunet

Il y a presque 19 ans, Lamine Yamal et Lionel Messi avaient été pris en photo ensemble. L’Espagnol n’était alors qu’un bébé à qui l’international argentin donnait le bain pour les besoins d’un calendrier. Des années plus tard, le photographe qui a immortalisé ce moment a accordé une interview à L’Équipe pour revenir sur ce moment qui prend une toute autre résonance après la finale de la Coupe du monde.

Lors de la finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine était opposée à l’Espagne et tout le monde attendait avec impatience l’opposition entre Lionel Messi et Lamine Yamal, deux des meilleurs joueurs du monde. Un affrontement presque prophétique car près de 19 ans auparavant les deux hommes s’étaient déjà rencontrés. Pour les besoins d’un calendrier entre l’Unicef et le FC Barcelone, l’Argentin, qui n’était pas encore la star qu’il est devenu, avait été pris en photo en train de donner le bain au jeune Espagnol, alors âgé de seulement quelques mois.

Les dessous de la photo entre Yamal et Messi révélés Avec cette finale de Coupe du monde, la photo entre Lionel Messi et Lamine Yamal a donc pris une résonance encore plus grande. Pour L’Équipe, le photographe Joan Monfort, qui avait immortalisé ce moment il y a près de 19 ans, a accepté d’en dévoiler quelques coulisses. « On a organisé la session dans le vestiaire visiteur du Camp Nou le 31 octobre 2007. J'ai pris en photo d'autres stars de l'équipe ce matin-là : Lilian Thuram, Thierry Henry, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi... Messi n'était pas un inconnu, mais il était encore loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Si la famille de Lamine (qui avait gagné une tombola pour participer à cette campagne caritative) avait dû choisir avec qui il serait associé, elle aurait d'ailleurs sûrement penché pour quelqu'un d’autre. »