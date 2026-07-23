Déjà plus de 23 millions de signataires : Une pétition est lancée pour exclure définitivement l'Argentine de la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Le 19 juillet dernier, l’Argentine s’est inclinée 1-0 en finale de Coupe du monde 2026 face à l’Espagne et certains auraient bien voulu que ce match soit le dernier de l’Albiceleste dans un mondial. Plus de 23 millions de personnes ont signé une pétition demandant l’exclusion définitive de l’Argentine de la Coupe du monde.

Après son sacre en 2022, l’Argentine se voyait bien réaliser le double cette année, mais l’Espagne en a décidé autrement. Dans une finale très fermée, c’est finalement la Roja qui est venue à bout de l’Albiceleste en prolongation (1-0). C’est Ferran Torres qui a permis aux joueurs de Luis De La Fuente de s’emparer du trophée pour la deuxième fois de leur histoire.

Une pétition pour exclure définitivement l’Argentine de la Coupe du monde signée par plus de 23 millions de personnes Dans le monde entier, de nombreuses personnes ne portent pas vraiment cette équipe d’Argentine dans leur cœur et certains ont donc décidé d’aller assez loin. Comme le rapporte le site Euronews, une pétition nommée « Argentina out » ("L'Argentine dehors") a récolté plus de 23 millions de signatures. Cette dernière est maintenant fermée, mais son but était simple, exclure définitivement l’Albiceleste de la Coupe du monde en affirmant notamment que les arbitres et la FIFA étaient du côté de Lionel Messi et de ses coéquipiers et que cela permettrait donc de donner une chance équitable à tous les autres pays.