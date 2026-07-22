PSG : L'improbable cadeau reçu par Fabian Ruiz après son sacre au Mondial 2026

Alexis Brunet

Après sa très bonne saison avec le PSG, Fabian Ruiz a enchainé avec la Coupe du monde, qu’il a remportée avec l’Espagne. Le milieu de terrain a été l’un des hommes de base de Luis De La Fuente et il a reçu un cadeau assez surprenant après la compétition car sa ville natale lui a offert son poids en tomates.

Pendant plus d’un mois, la Coupe du monde a été suivie par des centaines de millions de téléspectateurs, jusqu’à cette grande finale entre l’Espagne et l’Argentine. Finalement, les deux équipes ont dû se départager en prolongations et c’est Ferran Torres qui a donné la victoire à la Roja contre les coéquipiers de Lionel Messi. Les Espagnols ont beaucoup fait la fête lors de leur retour au pays et certains ont reçu des cadeaux assez surprenants.

🚨 FABIAN RUIZ 🇪🇸 ET GAVI 🇪🇸 ONT REÇU LEUR POIDS EN TOMATES EN CADEAU APRÈS AVOIR REMPORTÉ LA COUPE DU MONDE ! 🍅🤣



C’est la spécialité de Los Palacios y Villafranca, leur ville natale. pic.twitter.com/BdyMuyTwXe — Actu Foot (@ActuFoot_) July 22, 2026

Fabian Ruiz s’est fait offrir son poids en tomates Si tous les champions du monde espagnols sont repartis avec une bague spécialement faite pour l’occasion par la FIFA, certains peuvent se vanter d’avoir également reçu leur poids en tomates. C’est le cas de Fabian Ruiz et de Gavi, car c’est la spécialité de leur ville natale, Los Palacios y Villafranca. Le milieu de terrain du PSG a donc hérité de pas moins de 85 kilos de tomates contre seulement 68 pour le joueur du FC Barcelone.