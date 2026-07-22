PSG : L'improbable cadeau reçu par Fabian Ruiz après son sacre au Mondial 2026

Après sa très bonne saison avec le PSG, Fabian Ruiz a enchainé avec la Coupe du monde, qu’il a remportée avec l’Espagne. Le milieu de terrain a été l’un des hommes de base de Luis De La Fuente et il a reçu un cadeau assez surprenant après la compétition car sa ville natale lui a offert son poids en tomates.
Pendant plus d’un mois, la Coupe du monde a été suivie par des centaines de millions de téléspectateurs, jusqu’à cette grande finale entre l’Espagne et l’Argentine. Finalement, les deux équipes ont dû se départager en prolongations et c’est Ferran Torres qui a donné la victoire à la Roja contre les coéquipiers de Lionel Messi. Les Espagnols ont beaucoup fait la fête lors de leur retour au pays et certains ont reçu des cadeaux assez surprenants.
Fabian Ruiz s’est fait offrir son poids en tomates
Si tous les champions du monde espagnols sont repartis avec une bague spécialement faite pour l’occasion par la FIFA, certains peuvent se vanter d’avoir également reçu leur poids en tomates. C’est le cas de Fabian Ruiz et de Gavi, car c’est la spécialité de leur ville natale, Los Palacios y Villafranca. Le milieu de terrain du PSG a donc hérité de pas moins de 85 kilos de tomates contre seulement 68 pour le joueur du FC Barcelone.
Fabian Ruiz candidat au Ballon d’or ?
Cette saison a donc été incroyable pour Fabian Ruiz, autant au PSG qu’avec l’Espagne. Le milieu de terrain pourrait donc bien être la surprise du prochain Ballon d’or, du moins cela serait un grand honneur pour lui. « Franchement, qui ne voudrait pas gagner un Ballon d’Or ? Je suis content de ma saison. J’ai gagné la Ligue des champions et la Coupe du monde, je ne peux pas demander mieux. Si je suis en lice, ce sera un honneur », a déclaré le Parisien, d’après des propos rapportés par El Desmarque.