Coupe du Monde 2026 : Blessé, ce joueur de l'équipe de France «va serrer les dents»

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, William Saliba doit malheureusement faire avec des douleurs au dos, mais cela ne l’a pas empêché d’être retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026. Le défenseur d’Arsenal n’a pas la possibilité d’être à 100%, mais le temps de la compétition, il va prendre sur lui et il va serrer les dents.

Titulaire contre le Sénégal (3-1) et contre l’Irak (3-0), William Saliba va sans doute souffler ce vendredi soir contre la Norvège. Le défenseur central devrait commencer la rencontre sur le banc, ce qui va profiter à Maxence Lacroix et le joueur d’Arsenal ne risque donc pas d’aggraver ses problèmes au dos.

« Il va serrer les dents » Depuis plusieurs mois, William Saliba fait face à des problèmes au dos, ce qui ne l’a pas empêché de gagner la Premier League et de disputer une finale de Ligue des champions face au PSG. Selon le journaliste de L’Équipe Hugo Delom, le joueur d’Arsenal va serrer les dents pour cette Coupe du monde, mais il va devoir prendre une décision par la suite. « Pour être honnête, j'ai été inquiet en début de préparation. Saliba vit avec ses douleurs au dos depuis des mois. Il sait les gérer. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'est pas à 100 %. Le staff médical et les kinés vont devoir le gérer au jour le jour. Après la compétition, il devra prendre une décision sur la meilleure manière de se soigner... Sur un mois, il va serrer les dents. »