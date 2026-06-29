«Il y a eu un choc» : Cette nouvelle qui a ébranlé le vestiaire de l’équipe de France en pleine Coupe du monde

Didier Deschamps a dû quitter provisoirement ses joueurs après avoir appris la disparition de sa mère, décédée à l’âge de 89 ans. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du seizième de finale du Mondial, Adrien Rabiot est revenu sur ce drame qui a marqué le vestiaire de l’équipe de France.
C’est sans Didier Deschamps que les Bleus ont achevé de la meilleure des manières la phase de groupes de la Coupe du monde en Amérique du Nord, avec un troisième succès en autant de rencontres disputées contre la Norvège (4-1). Endeuillé par la perte de sa mère Ginette, le sélectionneur de l’équipe de France a fait un aller-retour express pour assister à son enterrement. Une nouvelle qui a touché les joueurs comme l’a reconnu Adrien Rabiot.
« Ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman »
« C'est vrai que ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman et qu'il devait partir. Il y a eu un choc. On est contents de le retrouver. Ce n'est pas évident de faire son deuil dans ces conditions mais c'est le foot et il est revenu avec l'envie de bien faire et d'aller le plus loin possible, a confié Adrien Rabiot en conférence de presse. C’est quelque chose qui va lui faire du bien et lui permettre d'oublier un peu. Il essaye de montrer le moins possible pour ne pas affecter le groupe. Tout le groupe est uni, on connait le moment qu'il traverse et on va essayer de lui donner du baume au coeur. »
L’hommage des Bleus
Dès la fin du match contre la Norvège, les joueurs avaient tenu à avoir une pensée pour leur sélectionneur. « C’est une victoire aussi pour le coach, confiait notamment Maxence Lacroix en zone mixte. On l’avait bien sûr dans notre cœur, on pensait à lui, et c’était important pour nous de tout donner aussi, parce qu’il n’était pas avec nous, même s’il était présent dans notre cœur, qu’on puisse lui rendre ça. »