Coupe du monde 2026 - Equipe de France : L’avertissement d’Adrien Rabiot avant France/Suède

Axel Cornic

Après être sortis premiers de la poule I, les Français se préparent à affronter leur premier match à élimination directe en cette Coupe du monde 2026. Ce sera face à la Suède de Viktor Gyökeres ce mardi, avec le statut de grand favori qui pourrait bien jouer quelques tours à l’équipe de France.

Se voit-on trop beaux ? Didier Deschamps et ses hommes ont impressionné lors de la phase de poules de cette Coupe du monde, faisant changer d’avis aux observateurs. Désormais plus d’Argentine ou d’Espagne, c’est bien la France qui est annoncées comme le grand favori pour remporter la Coupe du monde 2026, le 19 juillet prochain.

« La Suède a de bons joueurs et notamment une ligne offensive très importante » Les supporters de l’équipe de France y croient également, puisque la confiance est actuellement à son maximum. Mais on peut compter sur les joueurs pour calmer les ardeurs à la veille du 16e de finale de Coupe du monde, face à la Suède. « La Suède a de bons joueurs et notamment une ligne offensive très importante avec des joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands clubs et dans les meilleurs championnats » a rappelé Adrien Rabiot, présent ce lundi en conférence de presse.