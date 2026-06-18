La Coupe du monde 2026 pour l'équipe de France ? «Le grand danger» qui pourrait empêcher les Bleus de gagner selon Adrien Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Finaliste en 2022, l'équipe de France revient en 2026 avec l'ambition de remporter la Coupe du monde. Les Bleus ont l'étiquette de grand favori, mais le parcours est encore jusqu'à la finale le 19 juillet prochain. Les joueurs de Didier Deschamps seront-ils au rendez-vous ? L'objectif est bien évidemment d'aller chercher cette 3ème étoile, mais voilà qu'Adrien Rabiot a averti ses coéquipiers du danger qui pourrait les empêcher d'y arriver.

Alors que l'équipe de France a lancé sa Coupe du monde avec sa rencontre face au Sénégal, les Bleus voient loin dans cette compétition. Pour les joueurs de Didier Deschamps, l'objectif est bien évidemment d'être là le 19 juillet prochain lors de la finale à New York. Kylian Mbappé et compagnie n'ont qu'une idée en tête cet été : aller décrocher cette troisième étoile. Mais voilà qu'un certain danger pourrait bien empêcher l'équipe de France de le faire.

« Personne ne doit se prendre pour un autre » A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Adrien Rabiot a annoncé la couleur sur les ambitions de l'équipe de France pour la Coupe du monde. C'est alors que le milieu du Milan AC a appelé les Bleus à ne pas crier victoire trop vite comme certains peuvent le faire : « La troisième étoile ? Je me lève pour ça le matin depuis 4 ans. On débarque aux Etats-Unis avec cette ambition. Sans écouter évidemment tout ce qui se dit à l'extérieur, parce que si on tend l'oreille, on est déjà champion du monde. (...) Dans la bouche des gens à l'extérieur, ça va très vite, c'est évident et je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans ». Aux yeux d'Adrien Rabiot, c'est ce danger qui menacerait le titre final de l'équipe de France : « Est-ce le plus grand danger pour les Bleus ? Oui, clairement. Personne ne doit se prendre pour un autre. On n'a rien gagné, la coupe est loin, les adversaires nombreux. Beaucoup ont le même rêve. Après, on a assez d'expérience pour savoir ce qu'on a à faire et garder surtout cette humilité. Il faut faire attention à ne pas trop écouter ce qui se dit parce qu'il ne faudrait pas être surpris ».