Coupe du monde 2026 - Équipe de France : «Il obligé de sauter des entraînements», un titulaire doit gérer un petit problème

Axel Cornic

Ce mardi, l’équipe de France va disputer son premier match à élimination directe de sa Coupe du monde 2026, avec le 16e de finale face à la Suède. Et les hommes de Didier Deschamps ont fait grosse impression lors de la phase de poules, même si les pépins physiques de certains joueurs pourraient bien inquiéter de plus en plus.

Avant le début de la Coupe du monde, l’équipe de France était déjà parmi les favoris pour la victoire finale. Mais la cote des Bleus est montée en flèche après les matchs de la phase de poules, avec des prestations assez impressionnantes de la part de Kylian Mbappé ou d’Ousmane Dembélé. Toutefois, tout ne serait pas rose chez les Français...

« Il est obligé de gérer et de sauter des entraînements pour bien récupérer » Cela semble notamment être le cas pour Wiliam Saliba, qui traine des douleurs au dos depuis la finale de Ligue des Champions perdue avec Arsenal, face au PSG. « Ce n'est pas simple parce qu'il a pas mal de douleurs au dos, il est obligé de gérer et aussi obligé de sauter des entraînements pour bien récupérer » a confié Adrien Rabiot, présent en conférence de presse ce lundi. « Ils ont mis en place un protocole avec les médecins. Il fera le maximum sur la compétition et se reposera après. C'est une pièce essentielle de l'équipe. Je sais qu'il fait le maximum ».