Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé est «en mission», Jérôme Rothen annonce du lourd pour l’équipe de France !

Alexis Brunet

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé prouve une nouvelle fois qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Le Français prend son rôle de capitaine très au sérieux et, selon Jérôme Rothen, il serait investi d’une mission. L’attaquant du Real Madrid est déterminé à l’idée de remporter la compétition.

Il est la principale arme offensive de l’équipe de France. Du haut de ses six buts, Kylian Mbappé règne sur la Coupe du monde, qu’il s’imagine bien soulever le 19 juillet à New York. L’attaquant semble avoir digéré sa saison plus que compliquée avec le Real Madrid et, selon Jérôme Rothen, l’efficacité du capitaine des Bleus s’explique par une raison bien précise. « Aujourd'hui, il est beaucoup plus concentré sur le foot, ça c'est la première chose. Tu te retrouves sur un tournoi et tu te rends compte que tu ne peux pas faire de bruit en dehors du terrain, que quand tu parles, ce n'est que pour parler du terrain, du vestiaire ou de tes performances. »

Kylian Mbappé est en mission Bien décidé à remporter un titre cette saison, Kylian Mbappé a donc décidé d’élever son niveau avec l’équipe de France. L’attaquant se sait encore plus épié, lui qui est le capitaine des Bleus. « La deuxième chose, c'est qu'il a ce brassard de capitaine et qu'il se sent investi ou en mission pour montrer qu'il peut emmener les autres avec lui. Les critiques de Mbappé étaient sur sa conscience professionnelle, son investissement. Quand il est arrivé à 16 ans, il était irréprochable sur le terrain et il dégageait une passion du foot hors norme. C'était monstrueux ce qu'il faisait sur le terrain à Monaco et sur les cinq premières années au PSG. Après, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Le comportement a un peu évolué, la communication a beaucoup évolué. Il est parti au Real pour réaliser son rêve d'enfant. Et au bout de deux ans au Real, les gens ne le supportent plus. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas que ses prestations, il y a tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il a fait dans son comportement », complète Jérôme Rothen dans son émission sur RMC.