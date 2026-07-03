Mercato - PSG : Le prochain transfert de l’été confirmé dans la presse espagnole ?

Discret sur le mercato l'année dernière, le PSG devrait se montrer plus actif au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale devrait connaître plus de mouvement dans le sens des départs comme des arrivées. Justement, parmi les joueurs dont le départ est évoquée, l'avenir de Kang-In Lee interroge. Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs l'envoient à l'Atlético de Madrid. Et justement, les discussions continueraient à ce propos.
Présent au PSG depuis 2023, Kang-In Lee ne fait pas partie des premiers plans de jeu de Luis Enrique malgré ses belles performances. Le Sud-Coréen de 25 ans est annoncé sur le départ depuis quelques semaines et parmi les prétendants évoqués, c'est l'Atlético de Madrid qui se fait le plus entendre. Le club espagnol n'aurait visiblement pas abandonné la possibilité de recruter l'ancien joueur de Majorque, qui connaît bien le championnat espagnol.
Kang-In Lee bientôt à l'Atlético ?
D'après les informations rapportées par le journaliste de El Partidazo de Cope Antonio Ruiz, l'Atlético de Madrid poursuit deux pistes de négociation, avec des options sérieuses. En effet, outre les discussions avec le Sporting Portugal pour recruter Hjulmand, les dirigeants madrilènes s'intéressent toujours au cas de Kang-In Lee. Le joueur de 25 ans est sous contrat jusqu'en 2028 au PSG mais son départ semble largement possible.
Le départ de Kang-In Lee s'accélère ?
Engagé lors de la Coupe du monde 2026 avec la Corée du Sud, Kang-In Lee n'a pas pu éviter l'élimination de son pays lors de la phase de poules. Une déception qui lui laisse toutefois le temps de réfléchir à son avenir en club. Pour le recruter, l'Atlético de Madrid devra fournir une offre quand même assez convaincante pour le milieu offensif qui est estimé à 28M€ à l'heure actuelle d'après le site spécialisé Transfermarkt.