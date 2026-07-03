Mercato - PSG : Le prochain transfert de l’été confirmé dans la presse espagnole ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Discret sur le mercato l'année dernière, le PSG devrait se montrer plus actif au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale devrait connaître plus de mouvement dans le sens des départs comme des arrivées. Justement, parmi les joueurs dont le départ est évoquée, l'avenir de Kang-In Lee interroge. Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs l'envoient à l'Atlético de Madrid. Et justement, les discussions continueraient à ce propos.

Présent au PSG depuis 2023, Kang-In Lee ne fait pas partie des premiers plans de jeu de Luis Enrique malgré ses belles performances. Le Sud-Coréen de 25 ans est annoncé sur le départ depuis quelques semaines et parmi les prétendants évoqués, c'est l'Atlético de Madrid qui se fait le plus entendre. Le club espagnol n'aurait visiblement pas abandonné la possibilité de recruter l'ancien joueur de Majorque, qui connaît bien le championnat espagnol.

Kang-In Lee bientôt à l'Atlético ? D'après les informations rapportées par le journaliste de El Partidazo de Cope Antonio Ruiz, l'Atlético de Madrid poursuit deux pistes de négociation, avec des options sérieuses. En effet, outre les discussions avec le Sporting Portugal pour recruter Hjulmand, les dirigeants madrilènes s'intéressent toujours au cas de Kang-In Lee. Le joueur de 25 ans est sous contrat jusqu'en 2028 au PSG mais son départ semble largement possible.