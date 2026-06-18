Coupe du monde 2026 : Un clash éclate en plein match, Thomas Tuchel est impliqué !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, l’Angleterre a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les Three Lions se sont imposés face à la Croatie (4-2). Mais cela n’a pas empêcher certaines tensions d’apparaître au sein du groupe anglais. Thomas Tuchel aurait en effet réprimandé Jordan Pickford, qui lui aurait répondu en plein match.

L’Angleterre a bien démarré sa Coupe du monde 2026. Le groupe anglais s’est imposé ce mercredi soir face à la Croatie (4-2). Un doublé d’Harry Kane et des réalisations de Jude Bellingham et Marcus Rashford sont venus à bout de Luka Modric et des siens. Cependant, certaines tensions sont déjà apparues chez les Three Lions. Thomas Tuchel s’en serait en effet pris à son gardien Jordan Pickford pendant la rencontre.

Thomas Tuchel a recadré Jordan Pickford contre la Croatie D’après les informations de The Sun, le sélectionneur de l’Angleterre était remonté contre le portier d’Everton, qui ne semblait pas respecter ses consignes à la relance. « Fais ce que je te dis de faire » aurait alors pesté Thomas Tuchel. L’international anglais n’aurait toutefois pas manqué de lui répondre, sans qu’on ne connaisse les propos tenus envers le coach allemand. Malgré cela, l’Angleterre a su s’imposer, ce qui a sans doute effacé les états d’âme des deux hommes.