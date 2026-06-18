Coupe du monde 2026 : Un clash éclate en plein match, Thomas Tuchel est impliqué !

Ce mercredi soir, l’Angleterre a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les Three Lions se sont imposés face à la Croatie (4-2). Mais cela n’a pas empêcher certaines tensions d’apparaître au sein du groupe anglais. Thomas Tuchel aurait en effet réprimandé Jordan Pickford, qui lui aurait répondu en plein match.
L’Angleterre a bien démarré sa Coupe du monde 2026. Le groupe anglais s’est imposé ce mercredi soir face à la Croatie (4-2). Un doublé d’Harry Kane et des réalisations de Jude Bellingham et Marcus Rashford sont venus à bout de Luka Modric et des siens. Cependant, certaines tensions sont déjà apparues chez les Three Lions. Thomas Tuchel s’en serait en effet pris à son gardien Jordan Pickford pendant la rencontre.
Thomas Tuchel a recadré Jordan Pickford contre la Croatie
D’après les informations de The Sun, le sélectionneur de l’Angleterre était remonté contre le portier d’Everton, qui ne semblait pas respecter ses consignes à la relance. « Fais ce que je te dis de faire » aurait alors pesté Thomas Tuchel. L’international anglais n’aurait toutefois pas manqué de lui répondre, sans qu’on ne connaisse les propos tenus envers le coach allemand. Malgré cela, l’Angleterre a su s’imposer, ce qui a sans doute effacé les états d’âme des deux hommes.
L'Angleterre favorite du Mondial avec la France et l'Espagne
Reste maintenant à voir si Jordan Pickford suivra les consignes de Thomas Tuchel lors de la prochaine rencontre face au Ghana le 23 juin prochain. Si cela n’a pas été fait sans embûches, l’Angleterre a toutefois réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Harry Kane et les siens sont perçus comme l’un des favoris de cette compétition avec l’Espagne et l’équipe de France. À voir s’ils sauront tenir toutes les promesses placées en eux dans ce Mondial en Amérique.