Mercato : Le PSG prépare un transfert historique, ce sera 70M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très probablement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale a déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans devrait par ailleurs être au coeur d’un transfert qui marquera l’histoire du LOSC.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG devrait très probablement vivre un mercato animé cet été. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Le club de la capitale penserait notamment à Ayyoub Bouaddi, qui s’est montré sous son meilleur jour contre le Brésil à la Coupe du monde. L’international marocain pourrait d’ailleurs marquer l’histoire du LOSC avec son transfert.

Ayyoub Bouaddi, transfert le plus cher de l'histoire du LOSC ? D’après les informations de TEAMtalk, le PSG ferait partie des clubs en pole position pour Ayyoub Bouaddi. Le club lillois réclamerait toutefois aux alentours de 70M€ pour son joueur. Il deviendrait ainsi le plus gros transfert du LOSC, et le joueur de 18 ans le plus cher de l’histoire. Reste maintenant à voir si le club de la capitale acceptera de débourser un tel montant pour le transfert de l’international marocain.