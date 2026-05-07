Mercato - PSG : «Il lui reste quelques années...», un proche de Marquinhos annonce la fin du feuilleton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire d'amour qui dure depuis treize ans, mais pour combien de temps encore ? Marquinhos entamera l'avant-dernière saison de son contrat au PSG s'il venait à passer l'été à Paris. Son ami Lucas Moura qui l'a côtoyé au Paris Saint-Germain pendant cinq ans ainsi qu'en sélection brésilienne a fait un pari sur son avenir et sa fin de carrière après plus d'une décennie dans la capitale.

Treize années se sont écoulées depuis sa signature au PSG en juillet 2013. Marquinhos était la dernière recrue du premier passage de Leonardo à la direction sportive du Paris Saint-Germain. Il restera à jamais le premier capitaine du club de la capitale à soulever la fameuse Coupe aux grandes oreilles. Le 31 mai dernier, le Brésilien finissait en pleurs au micro de Canal+, affirmant avoir « tout donné » pour gagner ce trophée après tant d'années.

«Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records» Marquinhos est contractuellement lié au PSG jusqu'en juin 2028. S'il va au bout de son bail, il sera resté 15 ans dans la capitale. Cependant, lui qui ne va fêter que son 32ème anniversaire le 14 mai prochain, en a encore sous la capot d'après le témoignage de son ami de longue date et ancien coéquipier au Paris Saint-Germain entre 2013 et 2018 : Lucas Moura. « Comment voyez-vous son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2028 ? Même s'il est de Corinthians, il pourrait finir avec moi, au São Paulo FC (rires). Plus sérieusement, il n'a que 31 ans, et selon moi il a encore beaucoup de choses à donner. Il est au top physiquement. Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records ».