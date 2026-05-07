Retour au Real Madrid : José Mourinho a posé sa condition, c'est bientôt signé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

The Special One sur le retour, treize ans après son départ pour Chelsea ? Il semblerait que ce soit la direction que prend le feuilleton José Mourinho d'après les dernières indiscrétions de la presse étrangère. Le Portugais a tranché, ce sera oui si le comité directeur du Real Madrid respecte une condition.

« Il y a 99 % de chances que Mourinho soit le prochain entraîneur du Real Madrid ». Cela a le mérite d'être clair. Le journaliste d'AS José Felix Diaz n'a pas pris de pincettes sur le sujet de l'identité du futur coach de la Casa Blanca. Pour sa troisième saison à Madrid, Kylian Mbappé va connaître un quatrième technicien et The Special One serait l'heureux élu.

Pour accepter de venir, José Mourinho attend que le Real Madrid valide l'utilisation de son propre staff Record révélait il y a quelques semaines que le président Florentino Pérez cultiverait le désir de rapatrier José Mourinho treize ans après son départ du Real Madrid avec la préparation d'une future offre contractuelle. L'entraîneur aux deux Ligues des champions, avec Porto en 2004 et l'Inter en 2010, parviendra-t-il à offrir la première C1 de la carrière de Kylian Mbappé qu'il convoite tant ? La question va se poser dans les mois à venir si jamais Mourinho venait bel et bien à signer. Et il semblerait qu'une condition importante ait été posée par le Portugais.