Retour au Real Madrid : José Mourinho a posé sa condition, c'est bientôt signé ?

The Special One sur le retour, treize ans après son départ pour Chelsea ? Il semblerait que ce soit la direction que prend le feuilleton José Mourinho d'après les dernières indiscrétions de la presse étrangère. Le Portugais a tranché, ce sera oui si le comité directeur du Real Madrid respecte une condition.
« Il y a 99 % de chances que Mourinho soit le prochain entraîneur du Real Madrid ». Cela a le mérite d'être clair. Le journaliste d'AS José Felix Diaz n'a pas pris de pincettes sur le sujet de l'identité du futur coach de la Casa Blanca. Pour sa troisième saison à Madrid, Kylian Mbappé va connaître un quatrième technicien et The Special One serait l'heureux élu.
Pour accepter de venir, José Mourinho attend que le Real Madrid valide l'utilisation de son propre staff
Record révélait il y a quelques semaines que le président Florentino Pérez cultiverait le désir de rapatrier José Mourinho treize ans après son départ du Real Madrid avec la préparation d'une future offre contractuelle. L'entraîneur aux deux Ligues des champions, avec Porto en 2004 et l'Inter en 2010, parviendra-t-il à offrir la première C1 de la carrière de Kylian Mbappé qu'il convoite tant ? La question va se poser dans les mois à venir si jamais Mourinho venait bel et bien à signer. Et il semblerait qu'une condition importante ait été posée par le Portugais.
José Mourinho veut stopper l'hémorragie des blessures
A en croire les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, José Mourinho ne reviendrait pas au Real Madrid sans une garantie de la part de la direction. Un recrutement XXL ? Pas vraiment. La volonté première du Special One serait d'avoir à disposition son propre staff technique avec un préparateur physique de son choix, pas d'Antonio Pintus donc. Mais ce n'est pas tout. Le projet de Mourinho résiderait à mettre un terme à la « crise » des blessures en folie du côté du Real Madrid sur les deux dernières années avec pas moins de 120 pépins physiques relevés. Rien que ça. Reste à savoir si le Real Madrid acceptera cette requête.