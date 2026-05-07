Leonardo Balerdi va quitter l’OM : L’annonce qui risque d’étonner sur son avenir

Joueur de l’OM depuis 2020, Leonardo Balerdi vivrait actuellement ses derniers instants à Marseille. En effet, son départ de la Canebière serait acté pour cet été. Se pose désormais la question de son avenir. Certains s’inquiètent quand on voit les dernières performances de Balerdi, mais voilà qu’il n’y aurait pas de quoi finalement…
Leonardo Balerdi et l’OM, c’est bientôt fini. Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund, l’Argentin se serait d’ores et déjà mis d’accord avec sa direction pour s’en aller lors du prochain mercato estival. Le défenseur central va faire ses valises. Mais pour aller où ? Compte tenu du niveau affiché par Balerdi ces derniers mois, ils sont plusieurs à se demander quel club voudra de lui. Le fait est que le joueur de l’OM pourrait finalement ne pas avoir trop de mal à bien rebondir.
« A mon avis, il ira dans un top club »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a été question de l’avenir de Leonardo Balerdi après l’OM. C’est ainsi que Karim Bennani a expliqué le voir rejoindre « un top club » : « A mon avis, il ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader ».
« Il va partir et je pense qu’il va faire une bonne saison la saison prochaine »
Et alors que Leonardo Balerdi affiche un niveau inquiétant avec l’OM, Anthony Clément refuse d’enterrer l’Argentin trop vite, estimant qu’il pourrait réaliser une grosse saison loin de l’OM : « Si on parle de l’état de délabrement mental de l’effectif marseillais, on parle forcément de Balerdi. Il incarne tous les maux avec un curseur poussé très haut à chaque fois. Il devait être le capitaine, celui qui porte cette équipe, ça a été un naufrage. C’est un joueur qui est à l’envers. Moi je pense que Balerdi c’est un joueur qui est capable de faire bien mieux que ça, qui a déjà fait bien mieux que ça à Marseille. Là, c’est un joueur qui est complètement détruit. Il va partir et je pense qu’il va faire une bonne saison la saison prochaine. Pour moi, ce n’est pas un joueur cramé pour le foot comme Pogba. Mais c’est un joueur cramé par l’environnement, le contexte, qui là est ailleurs, qui veut être ailleurs ».