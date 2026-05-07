Leonardo Balerdi va quitter l’OM : L’annonce qui risque d’étonner sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM depuis 2020, Leonardo Balerdi vivrait actuellement ses derniers instants à Marseille. En effet, son départ de la Canebière serait acté pour cet été. Se pose désormais la question de son avenir. Certains s’inquiètent quand on voit les dernières performances de Balerdi, mais voilà qu’il n’y aurait pas de quoi finalement…

Leonardo Balerdi et l’OM, c’est bientôt fini. Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund, l’Argentin se serait d’ores et déjà mis d’accord avec sa direction pour s’en aller lors du prochain mercato estival. Le défenseur central va faire ses valises. Mais pour aller où ? Compte tenu du niveau affiché par Balerdi ces derniers mois, ils sont plusieurs à se demander quel club voudra de lui. Le fait est que le joueur de l’OM pourrait finalement ne pas avoir trop de mal à bien rebondir.

« A mon avis, il ira dans un top club » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a été question de l’avenir de Leonardo Balerdi après l’OM. C’est ainsi que Karim Bennani a expliqué le voir rejoindre « un top club » : « A mon avis, il ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader ».