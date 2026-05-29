Bruno Genesio entraîneur de l’OM : Cette annonce ne laisse plus aucune place au doute !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Son départ du LOSC ayant été officialisé dernièrement, Bruno Genesio est désormais libre comme l'air, et sa nomination en tant que futur entraîneur de l'OM pourrait bien se préciser dans les jours à venir. Le journaliste Fabrice Hawkins a d'ailleurs clairement annoncé mercredi soir sur RMC que le dossier Genesio était en très bonne voie à l'OM...

L'été s'annonce mouvementé à plus d'un titre pour l'OM, qui en plus de la nomination d'un nouveau président (Stéphane Richard) et de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi) devra se trouver un entraîneur. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait pas être conservé par l'OM, et ce feuilleton fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. Bruno Genesio, qui a officiellement quitté le LOSC en fin de contrat à l'issue de la saison, apparait comme le candidat le plus crédible à ce jour pour l'OM, et la tendance semble se confirmer.

« Je pense que ça sera Genesio » Au micro de l'After Foot sur RMC mercredi soir, le journaliste Fabrice Hawkins a fait le point sur l'avancée du futur entraîneur à l'OM et confirme pour Bruno Genesio : « Il y a d’autres noms que Genesio qui circulent à l’OM ? Il y avait Galtier, mais pour des raisons notamment financières, je pense que ça ne se fera pas. Aujourd’hui, je pense que Genesio est vraiment la piste prioritaire. Lorenzi, qui est censé prendre la direction sportive, veut absolument Genesio. Ils se sont vus cette semaine dans le sud de la France. Je pense que ça sera lui », explique-t-il.