Grégory Lorenzi à l’OM, un ancien de la maison y croit : «Il va réussir à Marseille»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur et entraîneur de l’OM, Franck Passi s’est exprimé sur la très probable arrivée de Grégory Lorenzi, qui devrait succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif. Après dix années passées au Stade Brestois, le dirigeant français va changer de dimension, dans un contexte complètement différent, mais Passi estime qu’il a les qualités pour réussir à Marseille.

À la recherche d’un nouveau directeur sportif, Medhi Benatia ayant décidé de quitter son poste à la fin de la saison, l’OM a très certainement trouvé son bonheur en la personne de Grégory Lorenzi. Invité dans le podcast After Marseille de RMC, Franck Passi, ancien joueur de Marseille, dont il a également été entraîneur adjoint et même principal, a donné son avis sur ce choix et s’il était pertinent.

« Je pense que c’est un bon choix » « Je pense que c’est un bon choix parce que c’est quelqu’un qui, déjà, a beaucoup d’expérience en tant que directeur sportif. Donc il est évident qu’il va pouvoir faire ses choix et j’imagine qu’il fera des bons choix. Ensuite, le projet qui était là l’année dernière était complètement différent. On prend un entraîneur étranger, il arrive en star alors qu’il avait fait une bonne saison en Angleterre. Mais bon, ce n’est peut-être pas du style des entraîneurs que certains avaient eus avant. Je pense qu’il va arriver avec ses qualités. Il connaît le marché, il connaît ce que c’est que de faire des effectifs avec peu d’argent. Donc c’est fort possible qu’il va réussir à Marseille », a déclaré Franck Passi.