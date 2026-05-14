Bruno Genesio : Après l'OM, un autre club de Ligue 1 tente le coup !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du LOSC depuis 2024, Bruno Genesio aurait l'intention de quitter le club nordiste plutôt que de prolonger son contrat. En attendant la fin de la saison, des rumeurs commencent à émerger dans la presse concernant sa prochaine destination. Si une arrivée à l'OM a été évoquée, un autre club de Ligue 1 serait tenté.

Ancien entraîneur de l'OL et de Rennes notamment, Bruno Genesio réalise un beau parcours avec Lille qui pourrait encore se prolonger. Avant la dernière journée de Ligue 1, le LOSC tient son podium pour le moment, ce qui montre bien les qualités de l'entraîneur de 59 ans. Mais la tendance est plutôt vers un départ et dans ce dossier qui comptait l'OM, l'OGC Nice se positionne clairement comme l'un des candidats les plus crédibles.

L'OGC Nice compte sur Bruno Génésio Comme le révèle Nice-Matin, l'avenir de Bruno Genesio pourrait bien s'écrire à l'OGC Nice. Plutôt sur le départ, l'entraîneur du LOSC a été associé à l'OM même si la piste semble impossible à conclure. Les Aiglons, qui vont lutter pour leur maintien en Ligue 1 en cette fin de saison, pourraient s'attacher les services de Génésio. Il faudra toutefois réussir à tenir son rang soit en évitant la défaite lors de cette ultime journée soit en se sortant du piège des barrages.