Neymar : «Le moment est venu», l'appel surprise avec un joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar aura fait lever les foules au Paris Saint-Germain, alternant entre les gestes techniques et les séjours à l'infirmerie. Au PSG, le Brésilien a noué de belles relations d'amitié et notamment avec un de ses compatriotes qui a raconté une anecdote à la presse sur un appel récent de la part de Neymar.

Tant d'années de patience, tant d'années d'expérience, tant d'années d'espoir, le PSG a tout traversé depuis le lancement de l'ère QSI au moment du rachat du club au printemps 2011. Les stars s'y sont succédées avec plus ou moins de réussite. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi en passant par Sergio Ramos, Kylian Mbappé ainsi que Neymar. Le dernier cité, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations, a passé six saisons au PSG.

🚨 Marquinhos 🇧🇷 : « 𝗝𝗘 𝗖𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗩𝗥𝗔𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗖̧𝗔 𝗩𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗥, 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗜𝗥𝗔 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 !



Il a un énorme désir que cela se produise, de revenir fort... Nous, en tant que coéquipiers, Brésiliens et fans, 𝗡𝗢𝗨𝗦… pic.twitter.com/VnMD7Nuy8N — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

«Nous sommes restés en contact» Pendant cette période, le vainqueur de la Ligue des champions 2015 avec le FC Barcelone a échoué en finale de la C1 cinq ans plus tard aux côtés de son ami Marquinhos au PSG. En 2021, ce fut au stade des demi-finales que le Paris Saint-Germain a été éliminé de la compétition. Il aura fallu attendre le 31 mai 2025 pour voir le club parisien soulever la Coupe aux Grandes Oreilles à Munich avec la manière contre l'Inter (5-0). Capitaine de ce PSG et ex-coéquipier de Neymar à Paris, Marquinhos a rendu hommage à son compatriote brésilien. « C'est mon meilleur pote, on a passé de nombreuses années ensemble, dans toutes les situations. Nos carrières ont toujours été très proches, depuis les Jeux olympiques, nos débuts en équipe nationale, où nous avons d'abord été adversaires, puis coéquipiers. Nous avons vécu de nombreux moments ensemble et, aujourd'hui encore, c'est mon meilleur ami. Nous sommes restés en contact ».