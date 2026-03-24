Neymar : «Le moment est venu», l'appel surprise avec un joueur du PSG !

Neymar aura fait lever les foules au Paris Saint-Germain, alternant entre les gestes techniques et les séjours à l'infirmerie. Au PSG, le Brésilien a noué de belles relations d'amitié et notamment avec un de ses compatriotes qui a raconté une anecdote à la presse sur un appel récent de la part de Neymar.
Tant d'années de patience, tant d'années d'expérience, tant d'années d'espoir, le PSG a tout traversé depuis le lancement de l'ère QSI au moment du rachat du club au printemps 2011. Les stars s'y sont succédées avec plus ou moins de réussite. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi en passant par Sergio Ramos, Kylian Mbappé ainsi que Neymar. Le dernier cité, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations, a passé six saisons au PSG.
«Nous sommes restés en contact»
Pendant cette période, le vainqueur de la Ligue des champions 2015 avec le FC Barcelone a échoué en finale de la C1 cinq ans plus tard aux côtés de son ami Marquinhos au PSG. En 2021, ce fut au stade des demi-finales que le Paris Saint-Germain a été éliminé de la compétition. Il aura fallu attendre le 31 mai 2025 pour voir le club parisien soulever la Coupe aux Grandes Oreilles à Munich avec la manière contre l'Inter (5-0). Capitaine de ce PSG et ex-coéquipier de Neymar à Paris, Marquinhos a rendu hommage à son compatriote brésilien. « C'est mon meilleur pote, on a passé de nombreuses années ensemble, dans toutes les situations. Nos carrières ont toujours été très proches, depuis les Jeux olympiques, nos débuts en équipe nationale, où nous avons d'abord été adversaires, puis coéquipiers. Nous avons vécu de nombreux moments ensemble et, aujourd'hui encore, c'est mon meilleur ami. Nous sommes restés en contact ».
«Il m'a dit que le moment était venu et que nous devions gagner ce match»
A l'occasion d'une interview accordée à UOL Esporte dans le cadre de cette trêve internationale, la dernière avant le coup d'envoi de la Coupe du monde à laquelle Marquinhos espère que Neymar participera, le défenseur du PSG et de la Seleçao a révélé le coup de fil que le joueur de Santos lui a passé au printemps dernier avant le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions. « Quand nous sommes allés en finale de la Ligue des champions, il m'a appelé pour me souhaiter bonne chance, il m'a dit que le moment était venu et que nous devions gagner ce match ».