PSG : «Il y a eu un avant et un après», le match qui a changé sa vie...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne suffit parfois que d'une affiche, référence, qui permet d'inverser la tendance. Et ce joueur du PSG peut en témoigner. Un temps dans l'ombre d'éléments mis en avant à son détriment, le principal concerné a réussi à retourner la situation à son avantage. Résultat, l'espace d'un peu plus de 90 minutes, sa carrière au Paris Saint-Germain a basculé.

A la mi-décembre, un changement de statut semblait être opéré dans le vestiaire du PSG . Jusqu'alors et ce déplacement au Qatar dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale entre le Paris Saint - Germain et Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but), il n'était pas un élément phare de l'équipe de Luis Enrique . Depuis, sa place dans le onze de départ a été consolidée malgré une blessure qui l'a éloigné des pelouses pendant quelques semaines.

«Après la Coupe intercontinentale, on peut sans doute dire que ma vie à Paris s’est divisée en un «avant» et un «après»»

Matvey Safonov a arrêté quatre tentatives des joueurs de Flamengo pendant la séance de tirs au but. Une performance qui a fait basculer sa carrière au PSG. Doublure de Gianluigi Donnarumma puis de Lucas Chevalier, il est à présent devenu numéro un. A son arrivée au rassemblement de la sélection russe pendant cette trêve internationale à Istanbul, Safonov a répondu aux questions des médias de sa sélection en revenant sur ce moment de bascule au Qatar pour son aventure au PSG.

« C'est un moment merveilleux, je suis replongé dans la nostalgie, je suis tombé sur le centre d'entraînement du « Krasnodar ». Je suis de bonne humeur en ce moment. Tout le monde sait que je joue un peu plus souvent, c'est pour ça que je suis en forme.

Tu peux désormais sortir tranquillement promener ton chien ou aller au supermarché ? On m’aborde et on me reconnaît cent fois plus souvent. On me montre plus souvent à la télé. C’est sans doute devenu plus difficile. Après la Coupe intercontinentale, on peut sans doute dire que ma vie à Paris s’est divisée en un « avant » et un « après » ».