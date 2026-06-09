Transfert bouclé : Le Real Madrid lance son mercato avec un gros joueur !

Amadou Diawara

Après une saison blanche, le Real Madrid compte sur le mercato pour relancer son équipe la saison prochaine. En ce sens, les Merengue auraient déjà bouclé leur première signature. En effet, Denzel Dumfries aurait paraphé un bail de quatre saisons avec la Maison-Blanche, qui aurait offert un chèque d'environ 20M€ à l'Inter.

En fin de contrat le 30 juin, Dani Carvajal quitte le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Pour préparer le départ de son ancien capitaine, le club merengue a bouclé la signature de Trent Alexander-Arnold il y a près d'un an. En effet, la Maison-Blanche a déboursé environ 10M€ pour arracher le latéral droit de 27 ans à Liverpool le 1er juin 2025. Si le joueur était en fin de contrat 29 jours plus tard, le Real Madrid a préféré mettre la main à la poche pour qu'il puisse participer à la Coupe du Monde des clubs.

Transfert au Real Madrid : Dumfries a paraphé un bail de quatre ans Malgré l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a décidé de recruter un tout nouvel arrière droit lors de ce mercato estival : Denzel Dumfries. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X, l'international néerlandais portera le maillot merengue la saison prochaine. En effet, Denzel Dumfries (30 ans) aurait paraphé un bail de quatre saisons avec le club merengue. Grâce au transfert de son numéro 2, l'Inter aurait empoché un chèque de près de 20M€. Reste à savoir si Denzel Dumfries sera devant Trent Alexander-Arnold dans la hiérarchie de José Mourinho, qui est sur le point de faire son retour au Bernabeu.