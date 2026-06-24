Catastrophe pour l'OM : Le transfert de Mason Greenwood va être reporté ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood est annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Les dirigeants du club phocéen visent un transfert entre 50 et 55M€, ce qui serait une excellente nouvelle après la récente sanction de l’UEFA. Mais les choses ne devraient finalement pas se passer comme prévu...

Cela fait plusieurs semaines déjà que l’on parle de son départ. Après deux saisons passées à Marseille, Mason Greenwood devrait clore ce chapitre de sa carrière, avec un transfert vers l’AS Roma qui satisferait tout le monde. Car l’OM a grandement besoin de vendre et la star anglaise possède actuellement la plus grosse valeur de l’effectif.

L’OM doit vendre et très vite Tout récemment, l’UEFA a en effet infligé une amende de 10M€ au club marseillais, qui va désormais devoir rentrer dans les clous du fair-play financier s’il ne veut pas être exclu de toute compétition européenne. Et le temps presse, puisque l’OM doit absolument vendre Greenwood ainsi que plusieurs éléments avant le 30 juin prochain, afin de pouvoir inscrire l’indemnité reçue dans le bilan de cette saison. Ca tombe bien puisque les choses semblent avancer à l'étranger, puisque l’ailier de 24 ans aurait déjà trouvé un accord avec l'AS Roma, mais également avec Fenerbahçe.