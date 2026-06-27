OM : Mason Greenwood a fait son choix pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, Mason Greenwood va quitter l’OM cet été. L’ailier anglais, convoité par l’AS Rome, l’est également en Turquie où le Fenerbahçe souhaite le recruter. Alors que le club turc espère pouvoir finaliser l’opération pour 30M€ seulement, le joueur lui, semble avoir une préférence concernant son avenir. Explications.

L’avenir de Mason Greenwood est sur toutes les lèvres. L’Anglais âgé de 24 ans dispose de deux prétendants principaux : l’AS Rome et le Fenerbahçe. Une chose est sûre, le numéro 10 devrait forcément quitter l’OM cet été alors que le club phocéen est dans la nécessité de vendre sur cette période de mercato.

Greenwood voudrait rejoindre le Fenerbahçe selon la presse turque Alors que le Fenerbahçe serait prêt à proposer 30M€ pour Mason Greenwood, le média turc Milliyet annonce que la préférence du joueur elle, est bel et bien de rejoindre le club stambouliote. Reste désormais à savoir si le « Fener » réussira à convaincre les dirigeants de l’OM. Il y a quelques jours, le journaliste Florent Germain a d’ailleurs fait le point sur ce dossier important côté marseillais. « L’AS Rome s’intéresse à Greenwood depuis quelques jours, quelques semaines. C’était le club le plus chaud sauf qu’ils sont les Italiens sous les radars de l’UEFA donc ils doivent vendre avant de se positionner. Dans le même temps, le clan Greenwood s’est mis d’accord avec Fenerbahce. Mais par contre, Fenerbahce ne proposerait que 30M€ à l’OM et Marseille en veut quasiment le double », expliquait ce dernier au micro de RMC.