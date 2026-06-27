PSG : La signature qui relance le mercato de Lucas Chevalier !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Doublé par Matvey Safonov dans la hiérarchie de Luis Enrique, le gardien français pourrait changer d'air à l'intersaison pour jouer régulièrement en 2026-2027. Si son nom a été lié à Tottenham dernièrement, Lucas Chevalier doit déjà oublier cette piste.

Très performant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. A tel point que le coach du PSG a réclamé sa signature à Luis Campos. Pour régaler Luis Enrique, le Portugais a conclu un transfert à hauteur de 40M€ avec les Dogues lors de l'été 2025. En parallèle, le conseiller football parisien a vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City.

Kinský a un accord avec Tottenham pour prolonger Arrivé au PSG il y a près d'un an, Lucas Chevalier a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Alors que Luis Enrique l'a installé en tant que gardien numéro 1 dès son arrivée, l'international français n'a pas réussi à enchainer les matchs à son meilleur niveau. Interrogé par Téléfoot au mois de novembre, Lucas Chevalier s'était livré sur son calvaire. « J'ai une nouvelle vie et un nouveau poste, la vision du gardien de but a encore évolué, ma vie a changé, j'ai quitté le cocon et on me scrute de A à Z. On se rend compte que c'est sans pitié. Ce sont des choses qu'il faut digérer. Même si on est préparé et qu'on a conscience de ça, au moment où ça arrive vraiment, il faut un temps pour se dire "OK", et avancer sereinement. Mais les leçons commencent à bien entrer dans la tête et j'arrive maintenant à aborder beaucoup plus sereinement les matches et les objectifs qui vont arriver. Je suis content de passer par là car c'est le haut niveau. Je veux continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Avec mon jeune âge (24 ans), je peux donner beaucoup, et à l'avenir je vais donner encore plus », avait confié l'ancien pensionaire du LOSC. Finalement, Lucas Chevalier n'a jamais réussi à se ressaisir. Ce qui a profité à Matvey Safonov. Le Russe étant passé devant lui dans la hiérarchie des portiers du PSG.