PSG : La signature qui relance le mercato de Lucas Chevalier !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Doublé par Matvey Safonov dans la hiérarchie de Luis Enrique, le gardien français pourrait changer d'air à l'intersaison pour jouer régulièrement en 2026-2027. Si son nom a été lié à Tottenham dernièrement, Lucas Chevalier doit déjà oublier cette piste.
Très performant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. A tel point que le coach du PSG a réclamé sa signature à Luis Campos. Pour régaler Luis Enrique, le Portugais a conclu un transfert à hauteur de 40M€ avec les Dogues lors de l'été 2025. En parallèle, le conseiller football parisien a vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City.
Kinský a un accord avec Tottenham pour prolonger
Arrivé au PSG il y a près d'un an, Lucas Chevalier a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Alors que Luis Enrique l'a installé en tant que gardien numéro 1 dès son arrivée, l'international français n'a pas réussi à enchainer les matchs à son meilleur niveau. Interrogé par Téléfoot au mois de novembre, Lucas Chevalier s'était livré sur son calvaire. « J'ai une nouvelle vie et un nouveau poste, la vision du gardien de but a encore évolué, ma vie a changé, j'ai quitté le cocon et on me scrute de A à Z. On se rend compte que c'est sans pitié. Ce sont des choses qu'il faut digérer. Même si on est préparé et qu'on a conscience de ça, au moment où ça arrive vraiment, il faut un temps pour se dire "OK", et avancer sereinement. Mais les leçons commencent à bien entrer dans la tête et j'arrive maintenant à aborder beaucoup plus sereinement les matches et les objectifs qui vont arriver. Je suis content de passer par là car c'est le haut niveau. Je veux continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Avec mon jeune âge (24 ans), je peux donner beaucoup, et à l'avenir je vais donner encore plus », avait confié l'ancien pensionaire du LOSC. Finalement, Lucas Chevalier n'a jamais réussi à se ressaisir. Ce qui a profité à Matvey Safonov. Le Russe étant passé devant lui dans la hiérarchie des portiers du PSG.
Lucas Chevalier doit oublier Tottenham ?
Doublure de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier pourrait prendre le large lors de ce mercato estival, et ce, pour retrouver une place de titulaire. D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées il y a une dizaine de jours, Tottenham aurait coché son nom en vue d'un transfert. Toutefois, les Spurs semblent ne plus avoir besoin de Lucas Chevalier. A en croire The Athletic, Roberto De Zerbi serait un grand fan d'Antonín Kinský. Ainsi, un accord aurait été trouvé avec la direction londonienne pour une prolongation. En effet, Antonín Kinský devrait parapher un nouveau bail jusqu'en 2031, avec une année supplémentaire en option et une salaire revu à la hausse.