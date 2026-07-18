L’OM s’active pour son mercato : Deux joueurs de Ligue 1 rétablissent la vérité !

Alexis Brunet

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM est obligé de réaliser des coups malins cet été. Le club phocéen cherche donc à recruter des joueurs expérimentés qui connaissent la Ligue 1 et dernièrement c’est du côté de Brest que Marseille se serait penché. Gregory Lorenzi serait intéressé par Romain Del Castillo et Hugo Magnetti, mais ces rumeurs ont pris du plomb dans l’aile.

Après une saison 2025-2026 très compliquée, l’OM compte bien retrouver les sommets de la Ligue 1 très rapidement. Une mission qui s’annonce loin d’être facile car le club phocéen est en proie à de grosses difficultés financières qui compliquent grandement son mercato. Marseille a besoin de récolter de l’argent en priorité et dernièrement la vente de Mason Greenwood a donné un peu d’air à Grégory Lorenzi. L’international anglais a rejoint Fenerbahçe contre 39M€, mais cela n’est pas suffisant.

Magnetti et Del Castillo n’ont pas eu de contact avec l’OM L’OM va donc continuer à vendre des joueurs, mais il faut également se renforcer. Ancien directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi, aujourd’hui en poste à Marseille, serait intéressé par deux de ses anciens protégés, à en croire certaines sources. Le successeur de Medhi Benatia souhaiterait faire venir dans le sud de la France Hugo Magnetti et Romain Del Castillo, deux joueurs rompus à la Ligue 1. Problème, d’après les informations de Foot Mercato, qui a contacté l’agence gérant les intérêts des deux joueurs, il n’y aurait pour le moment aucun contact avec les Bretons.