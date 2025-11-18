De Zerbi - OM : La rupture douloureuse, «ça fait mal»

Avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur de l'OM à l'été 2024, Jordan Veretout a été poussé au départ et a donc été envoyé à l'OL contre son gré. Le milieu de terrain de 32 ans, qui évolue aujourd'hui au Qatar, regrette amèrement la fin compliquée de son histoire avec l'OM et se livre à ce sujet.
Après avoir porté le maillot de l'OM pendant deux saisons, entre 2022 et 2024, Jordan Veretout (32 ans) a été poussé vers la sortie par ses dirigeants et transféré à l'OL. La raison de cette rupture était simple : le milieu de terrain n'entrait pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, alors fraîchement nommé coach de l'OM, et Veretout s'en est expliqué dans un entretien accordé à Foot Mercato.
« On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet »
« Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre », indique Jordan Veretout, qui a donc été éjecté par l'OM et envoyé chez le rival lyonnais à l'été 2024 après un passage dans le loft.
« Ça fait un peu mal »
Et Veretout ne semble pas avoir digéré ce mode de fonctionnement : « Ce qui me frustre le plus, c’est comment ça s’est passé. Je ne pense pas que je sois un garçon méchant. Je pense que pendant deux ans, j’ai passé de très bons moments à l’OM. J’ai tout donné. J’ai mouillé le maillot. Sincèrement, j’ai vraiment donné tout ce que j’avais pour l’Olympique de Marseille. Et de finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal. On a une fierté, et c’est sûr que d’être rétrogradé, ça fait mal », insiste l'ancien joueur de l'OM.