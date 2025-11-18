De Zerbi - OM : La rupture douloureuse, «ça fait mal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur de l'OM à l'été 2024, Jordan Veretout a été poussé au départ et a donc été envoyé à l'OL contre son gré. Le milieu de terrain de 32 ans, qui évolue aujourd'hui au Qatar, regrette amèrement la fin compliquée de son histoire avec l'OM et se livre à ce sujet.

Après avoir porté le maillot de l'OM pendant deux saisons, entre 2022 et 2024, Jordan Veretout (32 ans) a été poussé vers la sortie par ses dirigeants et transféré à l'OL. La raison de cette rupture était simple : le milieu de terrain n'entrait pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, alors fraîchement nommé coach de l'OM, et Veretout s'en est expliqué dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet » « Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre », indique Jordan Veretout, qui a donc été éjecté par l'OM et envoyé chez le rival lyonnais à l'été 2024 après un passage dans le loft.