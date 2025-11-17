Catastrophe à l’OM : Le coup dur qui vient tout bouleverser…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une carrière peut basculer sur une action. Gaëtan Huard est bien placé pour en parler, l’ancien portier de l’OM ayant vu son aventure marseillaise s’arrêter suite à une grave blessure survenue en mars 1990. Robert Nazaretian, vice-président de l’association OM, garde un goût d’inachevé avec lui.

Recruté à l’été 2024 pour 4 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli est devenu un élément incontournable de l’OM. Plus qu’un simple gardien, le champion du monde argentin de 33 ans apparaît comme un cadre du vestiaire sur lequel Roberto De Zerbi peut compter. De quoi amener certains spécialistes du club à le placer parmi les grands gardiens de l’histoire de l’OM, après seulement 48 apparitions.

« J’ai un goût d’inachevé avec Gaétan Huard » C’est le cas notamment de Robert Nazaretian, vice-président de l’association OM et ancien membre du club. « Sur son premier passage, Barthez est le plus grand de tous. Comme Rulli, il n’avait peur de rien. Dans les pieds, les duels aériens, il y fonçait toujours. Ils ont tous les deux ce coup d’œil, ce sens de l’anticipation. Forcément, Mandanda, pour sa longévité. Il ne nous a jamais déçus et tant de fois sauvés », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, plaçant ainsi Geronimo Rulli derrière ces deux figures marquantes de l’OM, tout en évoquant un autre nom : « J’ai un goût d’inachevé avec Gaétan Huard, qui aurait pu devenir un très grand de l’OM, s’il ne s’était pas cassé la jambe. Rulli est là, entre eux ».