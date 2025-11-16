OM : C'est terminé pour Pavard !

Amadou Diawara

Pour se donner un maximum de chances de disputer la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, Benjamin Pavard aurait fait savoir en privé qu'il était prêt à rejouer latéral droit avec l'équipe de France. Toutefois, Didier Deschamps devrait convoquer Jules Kounde et Malo Gusto, considérant désormais le défenseur de l'OM comme un joueur axial.

Benjamin Pavard n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis un an. En effet, la dernière sélection du joueur de l'OM remonte au 17 novembre 2024. Les Bleus ayant battu l'Italie au Giuseppe Meazza ce soir-là (1-3).

France : Deschamps ne voit plus Pavard comme un latéral Alors que l'équipe de France a composté son billet pour la prochaine Coupe du Monde, Benjamin Pavard veut à tout prix être rappelé par Didier Deschamps. D'ailleurs, à en croire L'Equipe, l'international français aurait fait savoir en interne qu'il était prêt à rejouer arrière droit pour retrouver les Bleus. Toutefois, le sélectionneur tricolore ne le voit plus comme un latéral.