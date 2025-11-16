OM : C'est terminé pour Pavard !

Pour se donner un maximum de chances de disputer la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, Benjamin Pavard aurait fait savoir en privé qu'il était prêt à rejouer latéral droit avec l'équipe de France. Toutefois, Didier Deschamps devrait convoquer Jules Kounde et Malo Gusto, considérant désormais le défenseur de l'OM comme un joueur axial.
Benjamin Pavard n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis un an. En effet, la dernière sélection du joueur de l'OM remonte au 17 novembre 2024. Les Bleus ayant battu l'Italie au Giuseppe Meazza ce soir-là (1-3).
France : Deschamps ne voit plus Pavard comme un latéral
Alors que l'équipe de France a composté son billet pour la prochaine Coupe du Monde, Benjamin Pavard veut à tout prix être rappelé par Didier Deschamps. D'ailleurs, à en croire L'Equipe, l'international français aurait fait savoir en interne qu'il était prêt à rejouer arrière droit pour retrouver les Bleus. Toutefois, le sélectionneur tricolore ne le voit plus comme un latéral.
Coupe du Monde : Deschamps va choisir Kounde et Gusto ?
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Didier Deschamps devrait faire appel à Jules Kounde et à Malo Gusto pour la Coupe du Monde 2026. Comme précisé par le média français, le sélectionneur des Bleus considère désormais Benjamin Pavard comme un défenseur axial, même s'il est souvent aligné sur un côté à l'OM. Et malheureusement pour le protégé de Roberto De Zerbi, Didier Deschamps pourrait continuer à privilégier le choix Lucas Hernandez pour la quatrième place en charnière centrale cet été, et ce, parce que le joueur du PSG est gaucher.