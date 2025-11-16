Un grand buteur à l’OM : La date de son arrivée est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis le 14 octobre dernier et sa blessure à l’épaule qui l’a contraint à se faire opérer, Amine Gouiri a pris la direction d’Aspetar, au Qatar, récemment afin de commencer sa rééducation. L’attaquant de l’OM va y rester encore quelques jours, avant de revenu à Marseille en fin de semaine prochaine.

Touché par plusieurs blessures ces dernières semaines, l’OM doit faire sans Amine Gouiri depuis le mois dernier. Blessé à l’épaule avec l’Algérie face à l’Ouganda, l’attaquant âgé de 25 ans s’est fait opérer quelques jours plus tard, renonçant à sa participation à la CAN.

« Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations » L’international algérien (19 sélections, 6 buts) a récemment entamé sa rééducation à Aspetar, au Qatar. « A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carré. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations », a expliqué l’entourage du joueur de l’OM à La Provence. « Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. »