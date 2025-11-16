AccueilOM

Un grand buteur à l’OM : La date de son arrivée est annoncée !

Un grand buteur à l’OM : La date de son arrivée est annoncée !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis le 14 octobre dernier et sa blessure à l’épaule qui l’a contraint à se faire opérer, Amine Gouiri a pris la direction d’Aspetar, au Qatar, récemment afin de commencer sa rééducation. L’attaquant de l’OM va y rester encore quelques jours, avant de revenu à Marseille en fin de semaine prochaine.

Touché par plusieurs blessures ces dernières semaines, l’OM doit faire sans Amine Gouiri depuis le mois dernier. Blessé à l’épaule avec l’Algérie face à l’Ouganda, l’attaquant âgé de 25 ans s’est fait opérer quelques jours plus tard, renonçant à sa participation à la CAN.

« Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations »

L’international algérien (19 sélections, 6 buts) a récemment entamé sa rééducation à Aspetar, au Qatar. « A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carré. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations », a expliqué l’entourage du joueur de l’OM à La Provence. « Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. »

Gouiri à Aspetar jusqu’au 21 novembre

Même son de cloche du côté de Foot Mercato, à qui on a fait savoir qu’Amine Gouiri « suit son protocole et se sent bien ». D’après les informations de FM, il restera à Aspetar jusqu’au 21 novembre prochain avant de revenir poursuivre sa rééducation à Marseille. Son retour avec l’OM est quant à lui espéré au cours du mois de janvier.

Articles liés