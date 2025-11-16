Un grand buteur à l’OM : La date de son arrivée est annoncée !

Absent depuis le 14 octobre dernier et sa blessure à l’épaule qui l’a contraint à se faire opérer, Amine Gouiri a pris la direction d’Aspetar, au Qatar, récemment afin de commencer sa rééducation. L’attaquant de l’OM va y rester encore quelques jours, avant de revenu à Marseille en fin de semaine prochaine.
Touché par plusieurs blessures ces dernières semaines, l’OM doit faire sans Amine Gouiri depuis le mois dernier. Blessé à l’épaule avec l’Algérie face à l’Ouganda, l’attaquant âgé de 25 ans s’est fait opérer quelques jours plus tard, renonçant à sa participation à la CAN.
« Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations »
L’international algérien (19 sélections, 6 buts) a récemment entamé sa rééducation à Aspetar, au Qatar. « A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carré. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations », a expliqué l’entourage du joueur de l’OM à La Provence. « Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. »
Gouiri à Aspetar jusqu’au 21 novembre
Même son de cloche du côté de Foot Mercato, à qui on a fait savoir qu’Amine Gouiri « suit son protocole et se sent bien ». D’après les informations de FM, il restera à Aspetar jusqu’au 21 novembre prochain avant de revenir poursuivre sa rééducation à Marseille. Son retour avec l’OM est quant à lui espéré au cours du mois de janvier.