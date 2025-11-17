Un joueur de l'OM avec Neymar, la proposition inattendue !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat à la fin de son engagement avec le LOSC, Angel Gomes a rejoint l'OM le 4 juillet dernier. A Marseille depuis plus de quatre mois, l'international anglais évolue avec des joueurs de talents, à l'instar de Mason Greenwood. Tombé sous le charme de Neymar, Angel Gomes aimerait évoluer dans son équipe.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes n'a pas prolongé à Lille. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'international anglais s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM le 4 juillet dernier.

Angel Gomes veut jouer avec Neymar... Arrivé à l'OM il y a plus de quatre mois, Angel Gomes cohabite avec de grands talents, dont Mason Greenwood. Mais comme il l'a avoué lui-même, c'est avec Neymar qu'il aimerait évoluer.