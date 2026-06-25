Knysna, Afrique du Sud… Le vieux souvenir qui ressurgit en pleine Coupe du monde 2026 pour l’équipe de France

Si la France est d’ores et déjà qualifiée pour les 16es de finale de cette Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, c’est également le cas de l’Afrique du Sud après avoir battu la Corée du Sud (1-0). Une victoire que les Bafana Bafana attendaient depuis 2010.
C’est l’une des sensations de cette phase de groupes. Grâce à son succès sur la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud a décroché son billet pour les 16es de finale de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Cela faisait seize ans que les Bafana Bafana n’avaient pas gagné dans un Mondial, un triste souvenir pour les Bleus.
Leur dernière victoire remonte au Mondial 2010
Le 22 juin 2010, quelques jours après la grève des joueurs à l’entraînement sur la colline de Knysna (Afrique du Sud), l’équipe de France s’était inclinée lors de son troisième et dernier match de groupe face à l’Afrique du Sud (1-3). Une humiliation de plus sans conséquence sportive pour les Bleus de Raymond Domenech, déjà éliminés.
La joie de l’Afrique du Sud
L'Afrique du Sud a donc retrouvé le chemin du succès dans une Coupe du monde dans la nuit de mercredi et jeudi et passe le premier tour pour la première fois de son histoire. « Ce que nous avons accompli ces cinq dernières années est incroyable, a savouré le sélectionneur Hugo Broos après la rencontre. Quand on travaille ensemble depuis si longtemps, un lien se crée, et cela va bien au-delà d'une simple relation entre l'entraîneur et ses joueurs : nous sommes devenus des amis. Il ne nous reste plus qu'à profiter de ce moment. » Les Bafana Bafana ont désormais rendez-vous avec le Canada en 16es de finale dimanche à Los Angeles. De son côté, la Corée du Sud peut toujours espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour atteindre la phase finale.