Knysna, Afrique du Sud… Le vieux souvenir qui ressurgit en pleine Coupe du monde 2026 pour l’équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la France est d’ores et déjà qualifiée pour les 16es de finale de cette Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, c’est également le cas de l’Afrique du Sud après avoir battu la Corée du Sud (1-0). Une victoire que les Bafana Bafana attendaient depuis 2010.

C’est l’une des sensations de cette phase de groupes. Grâce à son succès sur la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud a décroché son billet pour les 16es de finale de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Cela faisait seize ans que les Bafana Bafana n’avaient pas gagné dans un Mondial, un triste souvenir pour les Bleus.

Leur dernière victoire remonte au Mondial 2010 Le 22 juin 2010, quelques jours après la grève des joueurs à l’entraînement sur la colline de Knysna (Afrique du Sud), l’équipe de France s’était inclinée lors de son troisième et dernier match de groupe face à l’Afrique du Sud (1-3). Une humiliation de plus sans conséquence sportive pour les Bleus de Raymond Domenech, déjà éliminés.