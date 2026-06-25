Coupe du monde 2026 - Départ de Deschamps : L'avertissement de Mbappé pour sa vie après l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé va voir une longue page de neuf années se fermer à la fin de la Coupe du monde 2026. En effet, le duo Didier Deschamps-Guy Stéphan va se retirer après 14 ans de service à la tête de l'équipe de France. Le capitaine des Bleus a rendu hommage aux deux entraîneurs par le biais d'un documentaire beIN SPORTS en glissant un avertissement à Deschamps pour la suite de sa carrière.

Sa décision a été prise à l'automne 2024 comme il l'a récemment confié à GQ avant d'être rendue officielle en janvier 2025 sur le plateau télévisé de LCI pour l'opération Pièces Jaunes. Didier Deschamps vit actuellement sa dernière compétition avec le costume de sélectionneur sur les épaules. La fin de son contrat avec la Fédération française de football est programmée pour cet été et il ne sera pas renouvelé. Deschamps vit une dernière danse avec les l'équipe de France que Kylian Mbappé souhaite victorieuse sur le sol américain.

«J'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça» Avant les débuts de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium contre le Sénégal le 16 juin dernier (3-1), le capitaine de l'équipe de France se projetait pour M6 sur la suite des opérations pour Didier Deschamps une fois le point final sur son chapitre de 14 ans avec les Bleus rédigé. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ». Pas de sélection italienne pour Didier Deschamps, telle est la demande de Mbappé.