Coupe du monde 2026 - Malaise Cristiano Ronaldo : La polémique évitée au Portugal, «ce n'est pas un problème pour lui»

Axel Cornic

A 41 ans, Cristiano Ronaldo dispute sa sixième Coupe du monde avec le Portugal et peut-être sa dernière. Mais contrairement à son grand rival Lionel Messi les polémiques et les critiques ne manquent pas et le match nul de cette nuit face à la Colombie (0-0), n’a fait qu’alimenter les débats.

Le cyborg a un peu rouillé. Souvent comparé à une machine pour ses performances physiques et ses buts, Cristiano Ronaldo est clairement sur le déclin. La star portugaise, qui a tout de même 41 ans, est très critiquée depuis le début de la Coupe du monde. Certains estiment même que son équipe jouerait beaucoup mieux sans lui sur le terrain.

« Cristiano a l'habitude d'être au bon endroit au bon moment » Pourtant, non seulement Cristiano Ronaldo joue, mais il dispute la moindre minute de chaque match et pour le moment, il n’a jamais été remplacé. Un choix qui ne fait pas vraiment l’unanimité et le sélectionneur du Portugal a du s’expliquer en conférence de presse. « Cristiano a l'habitude d'être au bon endroit au bon moment. Il est discipliné et fort, mentalement comme physiquement » a déclaré Roberto Martinez, qui semble avoir une confiance totale en son capitaine.