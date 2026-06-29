Ronaldinho sort de sa retraite, il dévoile les raisons de ce grand retour !

En voilà une nouvelle que personne n'a vu venir. Au cours des dix dernières années, Ronaldinho signait quelques apparitions dans des évènements liés au foot comme certains matchs dans les tribunes ou bien des publicités spécifiques via ses sponsors comme Nike et le dernier spot : Rip the Script pour la Coupe du monde 2026. Mais les fans du Ballon d'or 2005 ont vu leur idole annoncer son retour... à 46 ans.
Entre 1998 et 2015, Ronaldinho a bien voyagé et a tout connu. Vainqueur de la Copa America et la Coupe du monde avec le Brésil, le Ballon d'or 2005 a également soulevé la Ligue des champions avec le FC Barcelone raflant au passage quelques trophées nationaux. Gremio, le PSG, le Barça, l'AC Milan, Flamengo, l'Atletico Mineiro, le Querétaro et Fluminense : voici l'ensemble des clubs côtoyés par Ronaldinho en 17 années de carrière avant une retraite prise en 2015 à 35 ans.
«Je jouerai certainement quelques minutes lors d’un match officiel, puis on verra comment je me sens»
Toutefois, après 11 années d'inactivité, Ronaldinho va singer son retour... du haut de ses 46 ans ! C'est l'annonce effectuée la semaine dernière. Le Brésilien va intégrer l'effectif de Ravenne FC 1913, pensionnaire de Serie C. Pour Flashscore, Ronaldinho s'est justifié sur son retour aux affaires. « Allez-vous jouer ? Serez-vous joueur de Ravenna ? Oui, c’est vrai ! Disons que c’est aussi un défi pour moi. Je jouerai certainement quelques minutes lors d’un match officiel, puis on verra comment je me sens ».
«Quoi qu’il en soit, je ferai partie du projet Ravenna»
Quel a été le processus de réflexion de Ronaldinho pour rechausser les crampons après avoir été éloigné des terrains pendant si longtemps ? Cela s'est fait au fur et à mesure et grâce à une belle connexion avec le groupe Cipriani. « Une grande entente est née avec le groupe Cipriani. Cela a commencé presque comme un jeu, puis c’est devenu quelque chose de bien plus grand. Ma condition physique ? (il sourit) Je ferai de mon mieux. Quoi qu’il en soit, je ferai partie du projet Ravenna, et je peux vous dire qu’il y a encore beaucoup de nouveautés à venir ». Reste à savoir dans quel état physique se trouvera Ronnie pour son retour.