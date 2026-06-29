Ronaldinho sort de sa retraite, il dévoile les raisons de ce grand retour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une nouvelle que personne n'a vu venir. Au cours des dix dernières années, Ronaldinho signait quelques apparitions dans des évènements liés au foot comme certains matchs dans les tribunes ou bien des publicités spécifiques via ses sponsors comme Nike et le dernier spot : Rip the Script pour la Coupe du monde 2026. Mais les fans du Ballon d'or 2005 ont vu leur idole annoncer son retour... à 46 ans.

Entre 1998 et 2015, Ronaldinho a bien voyagé et a tout connu. Vainqueur de la Copa America et la Coupe du monde avec le Brésil, le Ballon d'or 2005 a également soulevé la Ligue des champions avec le FC Barcelone raflant au passage quelques trophées nationaux. Gremio, le PSG, le Barça, l'AC Milan, Flamengo, l'Atletico Mineiro, le Querétaro et Fluminense : voici l'ensemble des clubs côtoyés par Ronaldinho en 17 années de carrière avant une retraite prise en 2015 à 35 ans.

«Je jouerai certainement quelques minutes lors d’un match officiel, puis on verra comment je me sens» Toutefois, après 11 années d'inactivité, Ronaldinho va singer son retour... du haut de ses 46 ans ! C'est l'annonce effectuée la semaine dernière. Le Brésilien va intégrer l'effectif de Ravenne FC 1913, pensionnaire de Serie C. Pour Flashscore, Ronaldinho s'est justifié sur son retour aux affaires. « Allez-vous jouer ? Serez-vous joueur de Ravenna ? Oui, c’est vrai ! Disons que c’est aussi un défi pour moi. Je jouerai certainement quelques minutes lors d’un match officiel, puis on verra comment je me sens ».