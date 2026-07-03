«Quand on connaît son attitude à l’OM…», Pape Gueye clashé après l’élimination du Sénégal en Coupe du Monde : «Ce mec est hors-sol»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Pape Gueye a annoncé son retrait de la sélection tant que « ce staff technique » sera en place. Sur le réseau social X, l’influent Mohamed Toubache-Ter s’est montré critiques envers l’ancien joueur de l’OM.

La déception était grande dans les rangs sénégalais après la défaite en seizièmes de finale contre la Belgique (2-3). A quelques minutes de la fin du temps réglementaire, alors que la qualification tendait les bras aux Lions de la Teranga, les Belges sont parvenus à arracher le nul grâce à des buts de Romelu Lukaku et Youri Tielemans. Ce dernier a ensuite inscrit le penalty de la victoire à la fin de la prolongation.

« Ce mec est hors-sol » Cette élimination a déjà des conséquences avec la mise en retrait de Pape Gueye de la sélection sénégalaise. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection », a indiqué l’ancien joueur de l’OM en story Instagram. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a égratigné le joueur après son annonce. « Quand on connaît l’attitude de Pape Gueye à Marseille… on peut pas être surpris par son attitude en Sélection. Ce mec est hors-sol. La Sélection ce n’est pas Flunch », a lancé cette personnalité influente du réseau social.