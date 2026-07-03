«Quand on connaît son attitude à l’OM…», Pape Gueye clashé après l’élimination du Sénégal en Coupe du Monde : «Ce mec est hors-sol»

Après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Pape Gueye a annoncé son retrait de la sélection tant que « ce staff technique » sera en place. Sur le réseau social X, l’influent Mohamed Toubache-Ter s’est montré critiques envers l’ancien joueur de l’OM.
La déception était grande dans les rangs sénégalais après la défaite en seizièmes de finale contre la Belgique (2-3). A quelques minutes de la fin du temps réglementaire, alors que la qualification tendait les bras aux Lions de la Teranga, les Belges sont parvenus à arracher le nul grâce à des buts de Romelu Lukaku et Youri Tielemans. Ce dernier a ensuite inscrit le penalty de la victoire à la fin de la prolongation.
« Ce mec est hors-sol »
Cette élimination a déjà des conséquences avec la mise en retrait de Pape Gueye de la sélection sénégalaise. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection », a indiqué l’ancien joueur de l’OM en story Instagram.
Sur X, Mohamed Toubache-Ter a égratigné le joueur après son annonce. « Quand on connaît l’attitude de Pape Gueye à Marseille… on peut pas être surpris par son attitude en Sélection. Ce mec est hors-sol. La Sélection ce n’est pas Flunch », a lancé cette personnalité influente du réseau social.
« Il faut l’accepter, c’est le football »
Après cette élimination, Pape Thiaw se retrouve sous le feu des critiques au Sénégal. « Malheureusement, on n’a pas réussi à gérer quand on menait 2-0. Une fois qu’ils sont revenus, ça n’était pas facile, regrettait le sélectionneur après la partie. Le pénalty, chacun son interprétation. Je ne veux pas renter là-dedans. Il faut féliciter l’équipe qui est passée. Il y a des moments où on a eu des problèmes physiques. Il y avait des joueurs fatigués, on a été obligé de faire des changements. On a eu l’avantage. Il faut l’accepter, c’est le football ».