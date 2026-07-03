Coupe du Monde 2026 : Les galères s’enchaînent pour Carlo Ancelotti au Brésil !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié dans la difficulté pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire difficile contre le Japon, le Brésil affronte la Norvège dimanche soir pour tenter de décrocher une place en quarts de finale. Depuis le début de la compétition, la Seleçao n'est pas étincelante et Carlo Ancelotti doit faire avec les galères. En effet, Raphinha s'est blessé lors du match face à Haïti et n'était pas présent contre l'Ecosse et le Japon. Un retour n'est pas encore au programme...

Toujours présent dans cette Coupe du monde, le Brésil aura un gros défi à relever face à la Norvège pour continuer son aventure. Pour ce match, Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur Raphinha, qui a du mal à se remettre de sa blessure musculaire à l'ischio. Le joueur du FC Barcelone a déjà déclaré forfait pour la rencontre. Il faudra éviter de céder à la panique pour Ancelotti et ses hommes, qui ont déjà connu des galères.

Raphinha forfait avec le Brésil Touché face à Haïti lors de la phase de poules, Raphinha doit encore abandonner ses coéquipiers en vue du match contre la Norvège. D'après les informations de Sport, l'ailier gauche du FC Barcelone a repris le travail mais n'a pas pu participer aux séances collectives pour le moment. Il est donc trop juste et ne reviendrait que pour un éventuel quart de finale en cas de victoire. La Seleçao préfère ne prendre aucun risque pour éviter la rechute mais cela n'arrange pas les affaires de Carlo Ancelotti. Le sélectionneur devrait repartir avec le même trio en attaque, ce qui est loin de plaire à tout le monde.