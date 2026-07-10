Mercato - Erling Haaland : Transfert confirmé au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne lui manquait plus de prouver sur la scène mondiale avec sa sélection qu'il était plus que le serial buteur de Manchester City. Avec la Norvège, Erling Braut Haaland fait partie des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde 2026 avec ses 7 réalisations. Il y a quelques semaines, le président du Borussia Dortmund qui l'a vu briller pendant deux ans et demi dans la Ruhr vendait la mèche pour son futur transfert au Real Madrid.

Le mois dernier, le nom d'Erling Braut Haaland était cité par Enrique Riquelme lors de sa campagne présidentielle. L'opposant de Florentino Pérez pour briguer la présidence du Real Madrid avait affirmé sur un plateau télévisé que s'il était élu président, il s'engagerait à recruter le serial buteur de Manchester City. Finalement, Pérez a été réelu à la tête de l'institution merengue. Et il semble que le cas Haaland soit toujours d'actualité dans un coin de sa tête.

Haaland courtisé depuis des années par le Real Madrid Avant même que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid en 2024, Erling Haaland a été une grosse piste du club merengue sur le mercato, dès 2021. Un an plus tard, l'international norvégien quittait le Borussia Dortmund pour s'installer à Manchester. Devenu déjà une icône de City en l'espace de cinq saisons, Haaland a tout de même l'ambition d'un jour porter le maillot merengue. C'était l'avis partagé par le président du Borussia Dortmund début juin pour AS.