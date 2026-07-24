Après les polémiques à la Coupe du monde 2026, le président de l'Argentine perd ses nerfs : «Les gens sont jaloux de nous»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Championne du monde en 2022, l'Argentine a cru jusqu'au bout à un deuxième titre consécutif en allant jusqu'en finale de la compétition. Dimanche dernier, l'Albiceleste a été battue par l'Espagne (1-0 a.p.) dans un match où elle n'a jamais pu montrer qu'elle était en mesure d'inquiéter la Roja. La compétition s'est déroulée dans un contexte particulier concernant cette équipe, accusée d'être avantagée par l'arbitrage. Le président argentin Javier Milei a réagi sur les réseaux sociaux pour défendre son équipe.

Tout au long de la compétition, l'Argentine a été entourée par les polémiques liées à un prétendu avantage accordé dans l'arbitrage des rencontres. L'Albiceleste a fini par s'incliner en finale sans contestation possible malgré là encore quelques questionnements sur l'arbitrage. Certains joueurs ont aussi fait parler d'eux par leur comportement déplacé sur le terrain. Javier Milei, le président argentin, a tenu à prendre la parole pour défendre l'Argentine sur les réseaux sociaux.

« Les gens sont jaloux de nous » Président de l'Argentine depuis 2023, Javier Milei n'a pas manqué de réagir face aux polémiques concernant l'Albiceleste dernièrement. A travers plusieurs posts sur Instagram, il s'en prend à tous les détracteurs de cette équipe. « Le problème avec l'Argentine, c'est que nous ne passons pas inaperçus, les gens sont jaloux de nous, et nous sommes bons dans presque tout. Je suis désolé, mais il fallait bien que quelqu'un le dise » écrit-il jeudi. Il a accompagné cette publication d'une photo de lui générée par l'IA dans laquelle il apparaît en train d'ouvrir sa chemise pour révéler le maillot de l'Argentine avec écrit « Vive l'Argentine, bordel ! »

Une banderole polémique qui fait parler A la fin de la compétition, une polémique est née concernant la banderole déployée par l'équipe au sujet des Îles Malouines après la victoire en demi-finales contre l'Angleterre au sujet de cet archipel qui a opposé les deux pays en 1982. L'Argentine revendique ce territoire, appelé îles Falklands au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a justement demandé une enquête approfondie de la FIFA pour violation du règlement car toute manifestation politique est normalement interdite, en vain. « Ils mentent sur l'Argentine. Ce sont les gauchistes d'autres pays, pour changer. Vous avez des ennemis? Cela signifie que vous avez défendu quelque chose. Nous défendons l'Argentine » poursuit Javier Milei en story.