Diomandé, Kroupi, Akliouche... Mercato de folie au PSG, qui va signer en premier ?

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif et explore déjà plusieurs pistes sur le mercato. Après avoir officialisé la vente de Gonçalo Ramos, cela devrait d'ailleurs s'accélérer. Mais quel sera le premier joueur à signer au PSG cet été ?
Après plusieurs années de discrétion sur le mercato, le PSG devrait se montrer beaucoup plus actif pour renforcer son effectif. Il faut dire qu'après avoir tout gagné, le club de la capitale doit régénérer son effectif afin de rester compétitif, notamment en remplaçant les joueurs qui vont partir compte tenu de leur situation à Paris ces dernières saisons.
Le PSG accélère son dégraissage
D'ailleurs, le PSG vient de boucler un premier gros départ puisque Gonçalo Ramos s'est officiellement engagé avec l'AC Milan. « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 », écrit le club italien par le biais d'un communiqué. Le montant du transfert avoisinerait les 70M€ hors bonus. Un départ qui devrait en appeler d'autres à l'image de ceux de Randal Kolo Muani et Lea Kang-In qui devraient s'engager respectivement à la Juventus et l'Atlético de Madrid.
Quel joueur va débarquer en premier ?
Par conséquent, le PSG va s'activer pour compenser ces départs en recrutant dans le secteur offensif. Plusieurs pistes circulent en ce sens à l'image de celle menant à Yan Diomandé. L'ailier ivoirien du RB Leipzig, très convoité sur le marché, aurait choisi de rejoindre Paris qui doit désormais s'entendre avec le club allemand. Les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) et Folarin Balogun (AS Monaco) circulent également ces derniers jours. Sans que rien ne soit toutefois officialisé pour le moment. Il faudra peut-être attendre la fin de la Coupe du monde pour que s'accélère.
Selon vous, quelle sera la première recrue estivale du PSG ?