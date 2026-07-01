Diomandé, Kroupi, Akliouche... Mercato de folie au PSG, qui va signer en premier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif et explore déjà plusieurs pistes sur le mercato. Après avoir officialisé la vente de Gonçalo Ramos, cela devrait d'ailleurs s'accélérer. Mais quel sera le premier joueur à signer au PSG cet été ?

Après plusieurs années de discrétion sur le mercato, le PSG devrait se montrer beaucoup plus actif pour renforcer son effectif. Il faut dire qu'après avoir tout gagné, le club de la capitale doit régénérer son effectif afin de rester compétitif, notamment en remplaçant les joueurs qui vont partir compte tenu de leur situation à Paris ces dernières saisons.

Le PSG accélère son dégraissage D'ailleurs, le PSG vient de boucler un premier gros départ puisque Gonçalo Ramos s'est officiellement engagé avec l'AC Milan. « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 », écrit le club italien par le biais d'un communiqué. Le montant du transfert avoisinerait les 70M€ hors bonus. Un départ qui devrait en appeler d'autres à l'image de ceux de Randal Kolo Muani et Lea Kang-In qui devraient s'engager respectivement à la Juventus et l'Atlético de Madrid.